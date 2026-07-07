Inauguran Núcleo, la cantera para startups en fotónica, microelectrónica y semiconductores en Málaga

Una mujer con una placa de chips en Núcleo. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Se ha inaugurado Núcleo en el Málaga Tech Park, un espacio para startups de microelectrónica, semiconductores y fotónica. Núcleo puede incubar a más de 20 empresas y ofrece 26 oficinas y 40 puestos de coworking, sirviendo también de alojamiento temporal al centro de investigación Imec. La implantación del Imec generará más de 400 empleos directos en la región y potenciará la competitividad de firmas tecnológicas especializadas. La Fundación EOI, la Universidad de Málaga e Innova IRV apoyan programas de emprendimiento y formación, centrados en la inserción laboral de jóvenes en tecnologías avanzadas.

Málaga liga buena parte de su futuro tecnológico a la microelectrónica gracias a la llegada del Imec y este lunes se ha inaugurado oficialmente Núcleo en el Málaga Tech Park impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Promálaga.

Núcleo cuenta con capacidad para incubar a más de 20 empresas especializadas en microelectrónica, semiconductores y fotónica, y desarrollará programas de preincubación, incubación y aceleración orientados a fortalecer la competitividad de startups y compañías tecnológicas.

En concreto, cuenta con 26 oficinas de incubación y 40 puestos de coworking. Estas dependencias servirán también de alojamiento temporal al centro de investigación Imec mientras concluye la construcción de su propia sede.

La implantación definitiva del Imec generará más de 400 empleos directos en la región. Mientras tanto, el polo tecnológico centrará sus esfuerzos en acelerar y fortalecer la competitividad de una veintena de firmas especializadas.

Autoridades en la inauguración de Núcleo en el parque tecnológico de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

La Fundación EOI, la Universidad de Málaga e Innova IRV respaldan los programas de emprendimiento y transferencia de conocimiento. Los itinerarios formativos buscarán especialmente la inserción laboral de jóvenes en áreas como inteligencia artificial o sistemas aeroespaciales.

Actualmente, las instalaciones ya albergan talleres internacionales prácticos sobre diseño de circuitos integrados y hardware abierto.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este martes las instalaciones acompañado por la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo; el director general de Innova IRV, Eduardo Valencia; el director de la Fundación Imec Spain, Karel Van; el director de Proyectos de Políticas Públicas de Fundación EOI, Fernando Garrido; el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López; y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera.