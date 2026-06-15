Los grandes proyectos que dan una nueva (y próspera) vida al Málaga Tech Park: casi 2.000 millones de inversión

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga Tech Park impulsa su crecimiento con proyectos que suman casi 2.000 millones de euros de inversión. Destaca la construcción de uno de los mayores centros de datos de Europa por Benbros Energy, con 1.257 millones de euros y más de 900 empleos. El centro de investigación en microelectrónica del Imec supondrá una inversión de 600 millones y atraerá empresas tecnológicas internacionales. El parque cerró el año pasado con 715 empresas, 29.000 empleados y una facturación de 4.800 millones de euros.

Desde que abriera sus puertas en diciembre de 1992 con solo 8 empresas, el parque tecnológico de Málaga lleva décadas creciendo y reinventándose a base de, como le gusta decir a su director general, Felipe Romera, olas de innovación.

Pese a las distintas crisis tecnológicas que ha habido en estos 34 años (algunas de las cuales castigó duramente al parque), la instalación malagueña siempre ha resurgido con más fuerza.

Ahora se presenta un nuevo ciclo que va a suponer un acelerón en la tecnópolis a escala europea y mundial de la mano, principalmente, de la microelectrónica.

Hay varios proyectos gordos. De hecho, solo dos de ellos ya suman más de 1.800 millones de euros de inversión.

El más importante, respecto a volumen inversor, es el de Benbros Energy, a través de la sociedad Saltburn Holding/Meridian Data Centers. El objetivo es hacer uno de los mayores centros de datos de Europa con una superficie total de 70.000 metros cuadrados.

La inversión prevista asciende a 1.257 millones de euros con la creación de 710 empleos directos durante la construcción y 254 en su funcionamiento. Requiere una potencia de 150 megavatios y, según explican desde el Málaga Tech Park, "el suministro eléctrico se realizará a través del nudo SET Cártama de Red Eléctrica de España".

La reunión del consejo rector del Málaga Tech Park este lunes.

La provincia tiene muchos proyectos y no cuenta con suficiente capacidad eléctrica para abastecer a todos. Hay un hándicap que será necesario solventar, aunque desde la tecnópolis, que está presidida por la consejera de Economía en funciones de la Junta de Andalucía Carolina España, confían en poder tener esa solución de Red Eléctrica.

Este centro de datos supondrá una inversión histórica en el Málaga Tech Park en dinero, pero a nivel estratégico es mucho más importante la creación del centro de investigación en microelectrónica del Imec, que requerirá una inversión total de unos 600 millones de euros con el Gobierno central como principal inversor.

El Imec abrirá en Málaga su segundo laboratorio (el primero está en Lovaina) y será una referencia para todo el sector. Prueba de ello es que el anuncio de su llegada a la Costa del Sol ya ha atraído a otras empresas a Málaga.

Una de ellas es ESTEL, una compañía también belga especializada en el diseño y fabricación de transceptores ópticos de alto rendimiento para sectores como las telecomunicaciones, los centros de datos, la defensa o la industria espacial.

Esta empresa produce en Bélgica, tiene su centro de investigación en Suecia y oficinas en Estados Unidos. Ahora también estará en Málaga donde prevé tener una sala limpia de 500 metros cuadrados -que podría duplicar-, invertir 15 millones de euros y contratar a 50 especialistas.

Son proyectos tangibles que dan una nueva y próspera vida al parque tecnológico. Este lunes ha habido reunión del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas.

Carolina España ha destacado que “el parque tecnológico avanza con paso firme en su estrategia de consolidarse como el gran nodo tecnológico de referencia para la inversión en el sur de Europa”.

Los números actuales así lo avalan. El año pasado cerró con 715 empresas instaladas, 29.000 trabajadores y una facturación agregada de 4.800 millones de euros. Datos que se quedarán pequeños en cuanto esos grandes proyectos sean una realidad.