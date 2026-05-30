"¿Qué construirías?": la oferta de Bernardo Quintero para trabajar en el sótano de Google en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Bernardo Quintero, fundador de VirusTotal, busca fichar talento para experimentar en inteligencia artificial y ciberseguridad en el sótano de Google Málaga. La oferta invita a dos o tres personas, a través de la Universidad de Málaga, a investigar sin miedo y con recursos de cómputo ilimitados de Google. Quintero anima a los candidatos a proponer qué construirían, con libertad creativa y sin la presión del presupuesto habitual en IA. La iniciativa aprovecha la relación de Quintero con la UMA y el nuevo grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial para retener talento joven en la provincia.

Google sigue mirando a Málaga. Bernardo Quintero quiere compañía en su sótano de las ideas de Google Málaga. El fundador de VirusTotal y uno de los grandes responsables de que este gigante de Internet aterrizara en la Costa del Sol ha lanzado una llamada a fichar talento para trabajar codo con codo con él en lo que más le apasiona: experimentar en la intersección de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La convocatoria, planteada en su cuenta de X en el tono informal y cercano que tanto le caracteriza, se centra en una pregunta que el propio ingeniero veleño dirige a los candidatos: "¿qué construirías?".

El plan pasa por contratar a dos o tres personas a través de la Universidad de Málaga (UMA) para, en palabras de Quintero, "experimentar sin miedo". Quintero les ofrece acceso a los modelos de inteligencia artificial de la compañía sin la barrera del presupuesto.

"La factura de tokens deja de ser tu problema", explica en el mensaje, en alusión al coste que normalmente limita la experimentación con grandes modelos de IA. Por si alguien dudaba del carácter de la oferta, el ingeniero añade al final de su mensaje un "(sí, es en serio)".

La oferta de Quintero es, ante todo, una invitación a investigar con libertad. Pregunta qué construiría cada candidato, anima a experimentar sin miedo y promete recursos de cómputo sin límite, lejos de las rutinas estrictamente marcadas con tareas cerradas que se encontrarían en un puesto, digamos, convencional.

El canal elegido para seleccionar a sus próximos trabajadores no es casual. Quintero, doctor honoris causa por la UMA desde marzo de 2025, mantiene una larga relación con la institución: ha impartido formación especializada en ingeniería inversa y análisis de malware, impulsó un aula de coworking en la Escuela de Informática sufragada por Google y financia becas dirigidas a fomentar las vocaciones tecnológicas femeninas.

La universidad, además, ha puesto en marcha el primer grado en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de España, una cantera de talento joven que esta oferta apunta a aprovechar y retener en la provincia.

La llamada llega en un momento dulce para Quintero. Hace justo un año, en mayo de 2025, sorprendió al ecosistema tecnológico al renunciar a su rol de director de equipos en Google para volver a la trinchera técnica.

"Me vuelvo a la cueva, al sótano de Google… a ese sitio donde se cocinan las ideas", escribió entonces, reivindicando el placer de experimentar, fallar y volver a intentarlo.

Doce meses después, hace balance y el veredicto es rotundo: ha sido, dice, el año en que más se ha divertido trabajando. En ese mismo mensaje celebra que el equipo de Málaga sigue creciendo y que sus colaboradores Emiliano Martínez ("Emi") y Juan Antonio Infantes ("Juan") han ascendido a Director, un reconocimiento que califica de "deuda histórica".

Sobre sí mismo, fiel a su estilo, asegura que sigue "difuminándose" e intentando "no estorbar mucho".

Lo que empezó con VirusTotal, la herramienta de análisis de malware nacida en Málaga que Google compró en 2012, terminó atrayendo a la multinacional a la Costa del Sol a finales de 2023 y ha cristalizado en el Google Safety Engineering Center (GSEC) del Paseo de la Farola, donde conviven equipos de VirusTotal, Mandiant y Google Security Operations.

Una historia que, en el fondo, arranca en 1992, cuando un joven Quintero aceptó el reto de combatir un pequeño virus que circulaba por los ordenadores de su escuela politécnica. Esa misma curiosidad de estudiante es la que ahora busca en otros con esta oferta de trabajo.

Mientras llegan los candidatos, una pregunta sigue presente sobre la mesa: ¿qué construirías si tuvieras hueco en el sótano de las ideas?