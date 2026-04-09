La UMA presenta la cátedra DHV-MART: un modelo que une ingeniería de competición y sector espacial

Un momento de la presentación de la cátedra.

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga ha presentado la Cátedra DHV-MART-UMA, institucionalizando un modelo desarrollado durante 10 años. El modelo, basado en el Málaga Racing Team, integra ingeniería, competición y aprendizaje práctico entre estudiantes universitarios. La cátedra fomenta la colaboración entre universidad y empresa, integrando formación, investigación y participación en proyectos reales. DHV Technology respalda la iniciativa, destacando la importancia de formar profesionales preparados para los retos futuros en el sector tecnológico y espacial.

La Universidad de Málaga ha presentado este jueves en el Rectorado la Cátedra DHV-MART-UMA, una iniciativa que ha dado forma institucional a un modelo desarrollado durante 10 años dentro de la propia universidad.

El modelo se ha realizado en torno al Málaga Racing Team (MART), participante de la competición automovilística Formula Student, que ha demostrado la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipos multidisciplinares y enfrentarse a problemas reales, mientras integra conocimientos técnicos y habilidades prácticas.

Durante el acto, el director de la cátedra, José de la Varga, ha destacado que el proyecto ha surgido desde los estudiantes y ha reflejado “un modelo basado en la ingeniería, la competición y el aprendizaje a través de la práctica".

En este sentido, ha señalado que ha supuesto un reconocimiento a un sistema que ya ha generado competencias, vocaciones y resultados visibles.

José de la Varga, Teodomiro López, Miguel Ángel Vázquez y Joaquín Ortega en la presentación

Por su parte, el rector de la UMA, Teodomiro López, ha señalado que la cátedra ha abierto una nueva vía de colaboración entre universidad y empresa, al mismo tiempo que integra formación, investigación y participación en proyectos.

Además, ha destacado que este tipo de iniciativas han permitido avanzar hacia un modelo universitario más conectado con la realidad de los estudiantes.

El respaldo empresarial ha llegado de la mano de DHV Technology (dedicada al sector espacial) cuyo director general, Miguel Ángel Vázquez, ha subrayado que la cátedra ha consolidado un modelo que ya funcionaba, basado en la excelencia tecnológica, el trabajo en equipo y el desarrollo de personas. La compañía ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones para formar profesionales preparados para los retos futuros.

Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga ha reconocido un proyecto nacido en su entorno y ha reforzado un modelo que integra docencia, investigación y transferencia a través de la participación directa de los estudiantes.