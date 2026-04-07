Skypro 360, la startup malagueña que usa drones para limpiar o mantener edificios sin riesgo para los operarios

Luis Durán y Ferenc Stefan, fundadores de Skypro 360, con uno de los drones.

Las claves nuevo Generado con IA Skypro 360 es una startup malagueña que utiliza drones para limpiar y mantener edificios, eliminando riesgos para los operarios. La empresa busca reducir costes y la huella hídrica y de CO2 mediante la automatización de tareas peligrosas con drones. Skypro 360 cuenta con autorización de AESA para operar el dron M400 en entorno urbano, siendo posiblemente los únicos en Europa con esta capacidad. La compañía planea ejecutar sus primeros proyectos con clientes reales y expandirse a otros mercados europeos, duplicando su equipo en el próximo año.

Luis Durán (CEO) y Ferenc Stefan (COO) son los fundadores de la startup malagueña Skypro 360 y su trabajo está bastante alejado de lo común. Se dedican a la limpieza y el mantenimiento de infraestructuras con drones.

Según explican a EL ESPAÑOL de Málaga, "nuestro enfoque es muy claro: eliminar los riesgos en los trabajos en altura, reducir costes y la huella hídrica y de CO2".

Limpiar edificios, inspeccionar cubiertas o revisar instalaciones industriales es peligroso. Es frecuente que haya accidentes laborales, algunos incluso mortales. Por otra parte, poner andamios, grúas y equipos de protección cuesta un dinero importante.

Esta startup malagueña intenta agilizar el proceso evitando el riesgo. "Capturamos imágenes con drones y transformamos esos datos en información útil para que nuestros clientes tomen decisiones sin poner a nadie en peligro", señalan.

Los dos emprendedores indican a este diario que "vimos que los drones podían ser la solución perfecta porque llegan donde no llega una persona, capturan datos con precisión y eliminan por completo el riesgo de caídas. Pero hacía falta un enfoque profesional, con garantías legales y centrado en el dato útil y por eso creamos nuestra empresa".

Los creadores de esta startup atendiendo una visita del consejero de Industria, Jorge Paradela.

Empezaron con financiación propia y entraron en un programa de aceleración de la Junta de Andalucía llamado Misión. Han obtenido la autorización de AESA para operar en categoría específica.

"Actualmente somos posiblemente los únicos operadores en Europa con una autorización para operar el M400 en entorno urbano, con radio de seguridad mínimo y hasta 75 metros de altura", resaltan.

Tienen la sede en Málaga, un equipo de 5 personas y han registrado una patente de utilidad. El siguiente paso, apuntan, es "abrir una ronda de inversión que nos permita escalar". Están en el ecosistema de Impact Hub y ha sido reconocida por Málaga Startup Network.

Desarrollo

Durán y Stefan subrayan que "nuestro foco ahora es ejecutar los primeros proyectos con clientes reales y acumular casos de éxito".

A medio plazo quieren entrar en otros mercados europeos y duplicar su equipo en el próximo año o año y medio, incorporando perfiles técnicos y comerciales.