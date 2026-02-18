El talento que buscan las multinacionales tecnológicas en Málaga: actitud, autoaprendizaje y polivalencia

Rafael Medina y Toni de la Prieta, en el XXXIX Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga. Lorenzo Carnero

Las claves nuevo Generado con IA Málaga se consolida como polo tecnológico internacional con multinacionales como Accenture y EY, que suman 3.500 empleados y prevén crecer. Ambas compañías buscan perfiles con actitud, capacidad de autoaprendizaje y polivalencia, valorando especialmente la adaptación y el trabajo en equipos internacionales. La inteligencia artificial y la ciberseguridad son áreas clave para el futuro, con proyectos destacados como la colaboración entre Accenture y Nvidia desde Málaga. La calidad de vida, la flexibilidad, el teletrabajo y la formación continua hacen de Málaga un destino atractivo, aunque persisten retos como el coste de la vivienda y las conexiones por tren.

Málaga se ha consolidado como un polo tecnológico de referencia internacional gracias a la apuesta de grandes multinacionales. Dos claros ejemplos son Accenture y EY. Entre las dos cuentan nada más y nada menos que con 3.500 trabajadores en la capital. Y tienen planes de crecimiento.

En EL ESPAÑOL de Málaga organizamos este pasado lunes nuestro XXXIX Encuentro Tecnológico con la colaboración de Cervezas Victoria y OneNext. Queríamos saber qué planes tienen los máximos responsables de esas firmas y contamos con la presencia de Toni de la Prieta, director del Centro Avanzado de Tecnología de Accenture en España y Portugal, y de Rafael Medina, socio responsable de EY en Málaga.

La expectación fue máxima como demostró que, una vez más, consiguiéramos llenar la sala con un centenar de asistentes que no dudaron en preguntar a nuestros protagonistas todo aquello que quisieron previo al tradicional networking.

¿Qué están haciendo en Málaga?

La primera pregunta, por si alguien no los conocía, era clara. ¿Qué proyectos están haciendo en Málaga? Medina precisó que EY tiene, por una parte, una sede en el Paseo de la Farola dedicada al trabajo tradicional de auditoría, consultoría, fiscal y legal para empresas nacionales e internacionales con un centenar de empleados.

Por otra, tienen el GDS en el Málaga TechPark, un centro tecnológico de primera magnitud en el que dan servicio a 25 países con 930 trabajadores y en el que tienen actualmente 154 vacantes abiertas.

Su foco está en la ciberseguridad, los datos, el desarrollo de software y los proyectos internacionales. "La apuesta por Málaga es total", dijo Medina.

Toni de la Prieta recordó que Accenture lleva ya más de 25 años en Málaga y que aquí tienen a 2.400 trabajadores. En el conjunto andaluz suman 4.200.

Accenture está desarrollando desde Málaga un gran proyecto de inteligencia artificial junto a Nvidia sobre el que organizamos un Encuentro Tecnológico en enero de 2025.

De la Prieta resumió su modelo en "tres ejes super relevantes": negocio, innovación y talento y explicó que Málaga es "una de nuestras localizaciones con mayor crecimiento".

Las tecnologías claves a corto plazo

El mundo evoluciona a un ritmo vertiginoso. Les preguntamos qué tecnologías o tendencias serán claves en los próximos cinco años en sus respectivas multinacionales y ambos precisaron que, como mucho, se puede mirar en un horizonte de dos años ante los continuos cambios.

La inteligencia artificial volvió a salir a la palestra. Medina incidió en las bondades de la IA para transformar el mundo de la auditoría y la consultoría automatizando tareas que ahora son repetitivas y mecánicas. Aunque eso sí, Medina hizo hincapié en que ese aumento del uso de la IA debe venir acompañado de un aumento de la ciberseguridad.

El socio responsable de EY en Málaga destacó el mundo cambiante en el que vivimos. "La geopolítica, la energía, el agua, los centros de datos, el consumo... Todo va a estar cambiando continuamente. La regulación vendrá tarde pero va a ser exagerada y seguramente luego habrá que liberalizarla para poder ser competitivos", expresó. "Todos nos tendremos que adelantar a la jugada o, al menos, yendo en paralelo", añadió.

De la Prieta, por su parte, destacó que "hay mucho hype en la IA, pero primero hay que poner orden, es decir, no solo digitalizar los datos sino ordenarlos porque si no gastas mucho dinero para no tener un retorno".

El directivo de Accenture introdujo el término de "cerebro empresarial", basado en ontologías y semánticas que permitan relacionar datos y aprovechar realmente la IA generativa en la empresa. "Eso va a venir en breve", aseguró.

También puso el foco en la "confianza" hacia la IA. De la Prieta detalló como puede haber sistemas de IA que fallan en el 1% de los casos, frente al 10% de errores en las personas, y las empresas temen incluirlos pese a que la posibilidad de error es mucho menor.

Talento, salarios y marca Málaga

EY está buscando 150 personas más para contratar. Accenture ya tiene 2.400 empleados en Málaga y la rueda no para. Ambos incidieron en la dificultad para encontrar trabajadores.

¿Qué le piden a una persona para poder trabajar en dos multinacionales como Accenture y EY en Málaga? Lógicamente hay que tener los conocimientos técnicos necesarios para cada puesto (carrera universitaria, posgrado o lo que sea necesario).

Pero, más allá de eso, Medina defendió que "es más una cuestión de actitud con C que de aptitud con P" y recalcó que las empresas buscan a perfiles polivalentes, que sepan trabajar en equipos internacionales y que tengan capacidad de adaptación.

De la Prieta añadió que, además de la actitud, es importante el "autoaprendizaje" y llegó a reivindicar la figura del "ingeniero cognitivo", alguien capaz de aprender de forma continua y de explotar herramientas de IA de última generación.

Ambos coincidieron en que hay talento local en Málaga y que, además, la ciudad se está convirtiendo en un imán para malagueños o andaluces que trabajan en Madrid, Barcelona o Londres y quieren volver así como para profesionales internacionales que buscan calidad de vida.

Aquí, lógicamente, saltaba la pregunta del millón: el salario. ¿Es Málaga competitiva respecto a otros destinos? Medina admitió que "todavía hay un salto" respecto a lo que se paga en Madrid, pero también afirmó que "cada día es menor".

El directivo de EY explicó que, aparte de la calidad de vida, los trabajadores están eligiendo Málaga por la flexibilidad, el teletrabajo, la conciliación o la formación continua, que pueden pesar tanto o más que el salario en sí.

De la Prieta comentó que este nuevo paradigma híbrido cuentan mucho los intangibles como la marca, tanto de la empresa como del destino, la cercanía del equipo directivo o el estilo de gestión en un contexto en el que las nuevas generaciones quieren vivir además de trabajar.

Se habló largo y tendido de la marca Málaga, de las buenas conexiones entre empresas en el parque tecnológico ante la presencia del propio Felipe Romera, director general de Málaga Tech Park, y del buen rollo reinante.

Eso sí, también se precisó que hay aspectos que pueden hacer que la ciudad sea cada vez menos atractiva. Medina recalcó el problema con los trenes y la conexión con Madrid. "No es ninguna broma y es un aspecto muy importante", incidió.

Medina también recordó que el precio de la vivienda en Málaga no tiene nada que ver con el de hace 10 años y que, en general, todo está más caro. Y eso resta puntos a la hora de ser competitivos con otros destinos, sobre todo desde el punto de vista de un extranjero que tiene muchas ciudades para elegir.

Toñi, la IA que 'chulea' al jefe

Uno de los momentos más curiosos del XXXIX Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga fue la conversación en tiempo real entre Toni de la Prieta y Toñi, un asistente virtual de IA que le respondía con sarcasmo.

Era una forma de demostrar cómo la IA ya está detrás de muchas llamadas de call center con una latencia mínima y una experiencia cada vez más parecida a una conversación humana en cualquier idioma.