Freepik lanza 'The Chronicles of Bone', su primera serie original hecha con inteligencia artificial

Uno de los personajes de la serie.

Las claves nuevo Generado con IA Freepik lanza 'The Chronicles of Bone', su primera serie original de fantasía oscura creada con inteligencia artificial por Kavan Cardoza. El acuerdo permite al creador conservar el 100% de la propiedad intelectual y el control creativo, algo inédito en el sector. La serie reinventa personajes clásicos como Peter Pan y Robin Hood en un universo con más de 40 protagonistas y un ejército vampírico como principal amenaza. Cada episodio se produce en tres o cuatro semanas y se estrenará mensualmente, aprovechando los avances continuos en IA para el desarrollo visual y narrativo.

Freepik ha incorporado a su plataforma The Chronicles of Bone, una serie original de fantasía oscura creada por el cineasta creativo Kavan Cardoza, conocido como Kavan the Kid y cofundador del estudio de IA estadounidense Phantom X.​

Aunque la compañía presenta el proyecto como serie original de su ecosistema, Cardoza conserva el 100% de la propiedad intelectual y el control sobre la dirección creativa de la obra, un acuerdo que la empresa considera pionero en el sector.​

"Elegimos asociarnos con Freepik porque combinan la plataforma creativa de IA más potente con un compromiso real hacia la visión del creador", afirma Cardoza. "No solo ofrecen las herramientas; dan la libertad de construir sin restricciones ni interferencias", añade.​

"Ese tipo de apoyo es esencial para recuperar la narrativa puramente original y preservar la voz del autor", añade el director, que reivindica la protección de la autoría en un contexto de rápida expansión de las tecnologías de inteligencia artificial.​

Cuando Cardoza presentó la serie, muchos se sorprendieron al ver que el universo narrativo estaba ya concebido como una producción de cinco temporadas, con más de cuarenta personajes principales y múltiples tramas entrelazadas que sostienen la historia a largo plazo.​

Kavan Cardoza.

Para materializar a estos personajes, el creador emplea un método híbrido en el que diseña y confecciona personalmente el vestuario físico que sirve como referencia visual antes de trasladarlo al entorno digital y desarrollarlo con IA en la plataforma de Freepik.​

​La serie propone, además, una reinterpretación radical de figuras clásicas inspiradas en universos como Peter Pan, Robin Hood, el Rey Arturo o Frankenstein, a las que despoja de su esencia conocida para reconstruirlas en un mundo compartido.​

En ese escenario, la principal amenaza es un ejército vampírico denominado los Mordanes, que domina el conflicto central de la trama y redefine la figura del vampiro frente a la tradición literaria y audiovisual habitual.​

En The Chronicles of Bone, los vampiros ni necesitan sangre ni rehúyen la luz del sol, son inmortales, poseen fuerza y velocidad sobrehumanas y ejercen su poder mediante el control que ejercen sobre quienes muerden.​

​Las entregas, de entre 10 y 15 minutos de duración, requieren unas tres o cuatro semanas de trabajo, un ritmo que permite mantener una cadencia de estreno mensual, fijada para el primer martes de cada mes.​

"Al lanzar un episodio al mes, la serie se mantiene a la vanguardia de lo que las herramientas de IA pueden hacer", explica el cineasta. "Como la tecnología avanza tan rápido, quiero que cada capítulo represente lo mejor que el medio es capaz de ofrecer en ese preciso momento", subraya.​