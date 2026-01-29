Eventwall gana el programa Ciberemprende de INCIBE y BIC Euronova

Las claves nuevo Generado con IA Eventwall, plataforma de eventos locales, ha ganado el programa Ciberemprende impulsado por BIC Euronova e INCIBE, celebrado en Málaga con 17 proyectos participantes. Seritra y Safe completaron el podio, obteniendo el segundo y tercer puesto respectivamente en un programa enfocado en la ciberseguridad emprendedora. BIC Euronova repartió 5.000 euros en premios: 3.000 para Eventwall, 1.500 para Seritra y 500 para Safe. El programa ofreció cinco semanas de incubación, formación, mentorización y asesoramiento legal, fiscal, laboral y contable a los emprendedores seleccionados.

Eventwall, plataforma de eventos locales que conecta a grupos con intereses comunes, ha ganado el programa Ciberemprende impulsado por BIC Euronova e INCIBE, celebrado en Málaga con 17 proyectos participantes.​

Seritra y Safe han completado el podio en un programa que impulsa la ciberseguridad emprendedora.​

BIC Euronova ha repartido 5.000 euros en premios: 3.000 para Eventwall, 1.500 para Seritra, dispositivo que convierte sangre A y B en tipo O, y 500 para Safe, videojuego de ciberseguridad para escolares.​

El programa Ciberemprende ha ofrecido cinco semanas de incubación, formación y mentorización, con consultoría legal, fiscal, laboral y contable, además de asesoramiento experto para los 17 emprendedores.​

Las iniciativas debían tener componente digital y enfoque en ciberseguridad o innovación, con posibilidad de acceder a futuras convocatorias de aceleración si se constituyen como sociedad.​