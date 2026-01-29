Los creadores de Eventwall.

Los creadores de Eventwall.

Tecnología

Eventwall gana el programa Ciberemprende de INCIBE y BIC Euronova

La iniciativa, desarrollada en Málaga, reconoce a tres proyectos innovadores en ciberseguridad y consolida el programa Ciberemprende como motor del emprendimiento digital a nivel nacional.

Publicada

Eventwall, plataforma de eventos locales que conecta a grupos con intereses comunes, ha ganado el programa Ciberemprende impulsado por BIC Euronova e INCIBE, celebrado en Málaga con 17 proyectos participantes.

Seritra y Safe han completado el podio en un programa que impulsa la ciberseguridad emprendedora.

BIC Euronova ha repartido 5.000 euros en premios: 3.000 para Eventwall, 1.500 para Seritra, dispositivo que convierte sangre A y B en tipo O, y 500 para Safe, videojuego de ciberseguridad para escolares.

El programa Ciberemprende ha ofrecido cinco semanas de incubación, formación y mentorización, con consultoría legal, fiscal, laboral y contable, además de asesoramiento experto para los 17 emprendedores.

Las iniciativas debían tener componente digital y enfoque en ciberseguridad o innovación, con posibilidad de acceder a futuras convocatorias de aceleración si se constituyen como sociedad.