La emblemática empresa de ciberseguridad malagueña Hispasec pasa a manos italianas

Las claves nuevo Generado con IA La empresa malagueña de ciberseguridad Hispasec, pionera en España desde 1998, ha sido adquirida por la multinacional italiana ReeVo. ReeVo busca entrar en el mercado español y latinoamericano a través de Hispasec, que cuenta con 300 clientes en estas regiones. La operación permitirá a Hispasec proyectar su experiencia a nivel europeo y combinar su consultoría avanzada con la infraestructura de ReeVo. La compra de Hispasec supone la segunda adquisición internacional de ReeVo y refuerza su objetivo de alcanzar 200 millones de euros de ingresos en Europa.

Hispasec fue la primera empresa de ciberseguridad en España, allá por 1998. Por ella han pasado grandes profesionales del sector como Bernardo Quintero, Sergio de los Santos o Fernando Denis entre muchos otros.

Ha sido malagueña, hasta ahora. La multinacional italiana ReeVo ha anunciado que ha adquirido la compañía para entrar de lleno en el mercado español y latinoamericano, donde Hispasec tiene 300 clientes.

"Tras 26 años al frente de Hispasec, concluye una etapa marcada por el crecimiento y la consolidación del proyecto. Quisiera agradecer a todo el equipo su profesionalidad, compromiso y aportación continuada, aspectos decisivos para alcanzar los objetivos logrados durante estos años. El desarrollo de la compañía ha sido el resultado de un esfuerzo sostenido y colectivo, por lo que expreso mi más sincero reconocimiento", ha asegurado en un comunicado de prensa Antonio Román, accionista y cofundador de Hispasec.

Para el actual CEO de la compañía, Miguel Manteca, la entrada en ReeVO "nos permite proyectar ese legado a escala europea. Estamos ilusionados por combinar nuestra experiencia en consultoría avanzada y detección de amenazas con la infraestructura soberana de ReeVo, ofreciendo a nuestros clientes en España y Latinoamérica una capacidad de protección sin precedentes dentro de un marco de confianza europeo".

Los italianos también están satisfechos con la compra, la segunda que hacen fuera de Italia y la quinta en los dos últimos años.

"En Hispasec encontramos de inmediato una gran alineación en valores y visión. Sus servicios de ciberseguridad y la probada experiencia del equipo de Hispasec son elementos clave para nuestro crecimiento, tanto internacionalmente como en el mercado español", asegura Salvatore Giannetto, Co-CEO de la compañía.

Julien Antoine, Chief Revenue Officer International de ReeVo,añade que "Hispasec se convierte en nuestra plataforma de lanzamiento para escalar en España mientras avanzamos hacia los 200 millones de euros de ingresos en Europa, siempre manteniendo las premisas de simplicidad, resultados medibles y proximidad local".