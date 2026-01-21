La IA ya selecciona candidatos y redacta sus informes en segundos: la nueva realidad de Recursos Humanos

La inteligencia artificial está haciendo la vida mucho más fácil a los profesionales de los recursos humanos. Hay que entrenarla para evitar sesgos y que sea productiva, pero a los expertos se les ilumina la cara cuando se habla de IA porque ahorra tiempo y dinero.

EL ESPAÑOL de Málaga organizó este pasado lunes su XXXVIII Encuentro Tecnológico con la colaboración de Cervezas Victoria e Impact Hub. La temática era clara: "La tecnología aplicada a los recursos humanos".

Participaron tres grandes expertos como Mar Aguado, directora de RRHH de Giants y Atlas Informática; Curro Marcos, director de RRHH de Idiliq Group; y Mamen Blanco, CEO de Inteligencia Artificial y Talento Academy y autora del libro Chat GPT para RRHH.

Había expectación por escuchar sus propuestas hasta el punto de que la sala de Cervezas Victoria estuvo completamente llena, superando el centenar de asistentes.

Grandes avances tecnológicos

Aguado destacó que, en materia de recursos humanos ha habido tres grandes avances tecnológicos en los últimos tiempos: la digitalización de procesos (nóminas, control horario, oficina sin papel); el foco en la experiencia de empleado (portales y reclutamiento); y la etapa actual de inteligencia artificial, datos y automatización.

La IA, como es habitual, se llevó gran parte del protagonismo en el Encuentro Tecnológico. La directora de recursos humanos de Giants explicó un caso práctico con un sistema creado, además, por otra ponente: Mamen Blanco.

Señaló que en un proceso de entrevista, nada más salir de la sala grabó sus notas por audio y la IA le creó el informe de ese candidato. La IA le había hecho una buena parte del trabajo, analizando los datos del candidato, y luego ya está la entrevista personal y su intuición como profesional del sector.

En este sentido, Aguado subrayó que hay que "combinar datos e intuición". La IA filtra currículums, pero en la entrevista, especialmente en el cara a cara, evaluamos el liderazgo, la actitud, el encaje cultural y otros matices porque "hay gente que se vende muy mal y otra que se vende superbien y luego no encaja".

Curro Marcos también habló de forma muy clara y práctica, defendiendo el uso de la IA cuando, por ejemplo, tiene que revisar 1.000 currículums para varios empleos.

Marcos destacó el impacto de la tecnología en la comunicación tras la pandemia con el uso de herramientas como Teams o Zoom y afirmó que "el teletrabajo ha dejado de ser excepción para convertirse en norma".

Esa fortaleza del teletrabajo ha obligado a flexibilizar los espacios, ha generado nuevos retos y es demandado por muchos profesionales.

El director de recursos humanos de Idiliq afirmó que, en empresas intensivas en mano de obra como la suya (alrededor de 600 personas de media al año en Málaga y más en verano), muchos empleados no tienen ordenador de empresa, por lo que Recursos Humanos debe buscar vías alternativas de comunicación y herramientas sencillas para mejorar la experiencia del empleado como una app para ver la nómina, descargar certificados, fichar entradas, salidas y pausas, "con el objetivo de que el trabajador dedique el mínimo tiempo posible a tareas administrativas sin valor añadido y avanzando hacia el papel cero”.

Este experto también habló de los sesgos en la IA, dando un ejemplo preocupante. La IA aprende de millones de procesos de selección y puede concluir que los hombres de 58 años, por su edad, o las mujeres de 35 años, por la posibilidad de que sean madres, no pasan el filtro habitualmente en las entrevistas y son automáticamente descartados por la IA. Es una máquina, no tiene intención de discriminar, pero lo hace.

Sesgos en la selección de personal

Marcos señaló que hay que "educar" a la IA y vigilar los criterios que se usan en la selección. También rompió una lanza para los profesionales de mediana edad e incluso de 50 ó 60 años. "Se le puede sacar mucho partido a la IA si se pierde el miedo y se aplica el sentido común", expresó.

Aguado y Marcos utilizan y defienden la IA. Y Blanco aún más, ya que es una de las mayores expertas en esta materia en el segmento de recursos humanos. De hecho ha escrito el libro Chat GPT para RRHH.

Esta experta también habló de los sesgos, aunque no consideró que sea algo difícil de resolver. La IA tiene sesgos porque aprende de nuestros textos y datos, pero es relativamente sencillo mitigarlos configurando la herramienta para que no tenga en cuenta género, edad u otros factores y entrenándola en igualdad e inclusión, defendió.

Blanco sostuvo que el gran cambio en recursos humanos con la IA es de mentalidad ya que hace apenas tres años con el lanzamiento de Chat GPT se veía como "un curso de tecnología opcional y ahora no subirse al carro no es una opción sino que la única decisión es cuándo adoptarla".

Esta experta defendió que sea el área de recursos humanos el que lidere la implantación de la IA en las empresas para no correr el riesgo de quedarse para asuntos menores como "organizar la cena de Navidad", bromeó.

"Que tu IA hable con la mía"

Blanco dejó claro que hay que entrenar a la IA, en el sentido, de que no es solo pedirle cosas a Chat GPT sino crear un proyecto. Ventajas hay muchas. Por ejemplo, ya se está usando la IA para que haga cribados entre muchos currículos, usar transcripciones de entrevistas en Teams para generar informes automáticos de los candidatos o incluso, durante la entrevista por una plataforma, la IA puede escuchar y sugerir en tiempo real qué preguntar al candidato.

Claro que esto tiene una doble dirección. El candidato también puede tener su propia IA y usarla para ver qué responder a las preguntas del entrevistador. "Que tu IA hable antes con la mía", bromeaba Blanco, aunque puede ser una realidad.

La IA también se va a utilizar para los marrones. Es decir, ayuda a mandos intermedios a preparar "conversaciones difíciles" sobre, por ejemplo, despidos, negociaciones salariales, gestionar conflictos personales, etcétera. Blanco dijo que un 2% de las personas usan la IA como "soporte emocional" para pedir ayuda en esas conversaciones complicadas.

Blanco dijo que la IA transformará el mercado laboral e incluso permitirá una reducción de la jornada laboral por el aumento de la productividad.

II Congreso FoRHum

Tras la mesa redonda, los ponentes presentaron la segunda edición del Congreso FoRHum, que tendrá lugar en Málaga los días 23 y 24 de abril.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Jon Hernández, precisamente sobre el impacto de la IA en el mercado laboral.

Habrá casi una veintena de ponentes en dos días como Cristina Aranda, Ana Freire, Genís Roca, Toni Gimeno, Cristina Mesa o la propia Mamen Blanco, entre otros.