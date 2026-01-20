Albert Triola, CEO de Oracle, asegura a empresarios malagueños que “lo mejor está por llegar”

Las claves nuevo Generado con IA Albert Triola, CEO de Oracle España, participó en Los Desayunos del Club Euronova en Málaga, abordando los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en el mundo empresarial. Triola destacó la importancia de la gestión, localización y protección del dato como eje fundamental para el desarrollo y la seguridad de proyectos de IA. Subrayó la aplicación de la inteligencia artificial en sectores como la medicina, el turismo y los seguros, mejorando la eficiencia y la relación con los clientes. El directivo hizo hincapié en el valor del talento, la formación continua y competencias como la curiosidad y la empatía para afrontar los cambios tecnológicos.

El Club Euronova celebró una nueva sesión de Los Desayunos del Club con la intervención de Albert Triola, Senior Vice President Support Renewal Sales EMEA y Country Leader de Oracle España, bajo el lema “La IA lo está cambiando todo”.

El acto, organizado en la sede de Cajamar en la Alameda Principal, congregó a numerosos profesionales del ámbito empresarial y tecnológico interesados en los retos y oportunidades de la inteligencia artificial aplicada al entorno corporativo.

Triola inició su exposición lanzando una cuestión al público: “¿Cuántas empresas están usando la IA para resolver problemas complejos?”. A partir de ahí, puso en valor el papel de esta herramienta para ofrecer soluciones reales, citando ejemplos como su aplicación en la medicina para mejorar diagnósticos y procesos.

Fotografía de familia de los asistentes.

Entre los temas señalados, destacó la gestión del dato como eje fundamental: su uso, localización y protección. El directivo subrayó que la seguridad resulta esencial para escalar proyectos de IA y explicó el trabajo que se realiza en infraestructuras como los megadata centers que sustentan los nuevos modelos de negocio digital.

También abordó el desarrollo de soluciones verticales adaptadas a distintos sectores —desde la salud hasta el turismo, los seguros o la hostelería— que ya están incrementando la eficiencia y transformando la relación con los clientes.

Triola hizo especial hincapié en el papel del talento y la formación permanente como motor de innovación. Resaltó valores como la curiosidad, la empatía y la capacidad de escucha como competencias decisivas para las nuevas generaciones en un contexto de cambio constante.

Como despedida, Triola dejó un mensaje de optimismo: “Lo mejor está por llegar”.