Indra abre un centro puntero de aviónica en Málaga con 700 empleados y 40 millones de euros de inversión

Un momento de la inaguración del centro tecnológico de Indra en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Indra inaugura en Málaga un centro de aviónica y computadores de misión, con 700 empleados y una inversión prevista de 40 millones de euros en cinco años. El complejo cuenta con una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, así como 15 laboratorios de electrónica para investigación y desarrollo. La instalación albergará a Clue Technologies, empresa malagueña adquirida por Indra, especializada en computación para sistemas inteligentes y edge computing. El centro participará en programas nacionales y europeos de defensa y aeroespacio, como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M.

Málaga suma otro centro puntero de innovación. Esta vez lo implanta la multinacional española Indra, que este jueves por la tarde ha inaugurado en el parque tecnológico un nuevo centro de aviónica y computadores de misión.

El complejo cuenta con 700 empleados y se prevé una inversión de 40 millones de euros en los próximos cinco años.

Así lo han explicado el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado del grupo, José Vicente de los Mozos, que han participado en el acto oficial junto al consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Estamos invirtiendo en nuevas instalaciones y equipos para contar con los medios más avanzados que nos permitan reforzar nuestra posición como uno de los referentes europeos en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas. Con el nuevo centro de Málaga impulsamos la innovación en un área clave para estos negocios, como es el desarrollo de sistemas electrónicos y de computación embarcada", ha explicado Escribano.

El presidente y el CEO de Indra junto a varias autoridades en Málaga.

De los Mozos, por su parte, ha subrayado que "los clientes demandan cada vez más capacidad de procesamiento para desplegar software más potente y aprovechar la inteligencia artificial, por lo que debemos seguir apostando por tecnologías emergentes, disruptivas y con impacto. Nuestro plan industrial refuerza nuestra capacidad para producir estas tecnologías de base, esenciales para los grandes sistemas y plataformas, y necesarias para alcanzar una verdadera soberanía tecnológica".

El centro dispone de una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, equipada con medios que incorporan tecnologías propias de la Industria 4.0. Además cuenta con 15 laboratorios de electrónica destinados a impulsar la investigación y el desarrollo.

La instalación acogerá además a Clue Technologies, la compañía malagueña adquirida por Indra Group en 2024, una de las pocas empresas europeas especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías de computación para sistemas inteligentes, incluyendo el edge computing, un área estratégica y clave para los programas de defensa europeos.

El centro también se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de computadores de aviónica, tanto para sistemas de vuelo como de misión. Entre sus contribuciones destacan programas nacionales y europeos de gran relevancia, como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M.