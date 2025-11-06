El 'BlaBlaCar' del Málaga TechPark: crean una app para que empleados compartan coche para ir al trabajo

Las claves nuevo Generado con IA Se lanza la app 'Málaga TechPark Conecta' para facilitar que empleados del parque tecnológico compartan coche en sus desplazamientos diarios. La aplicación permite registrarse con correo corporativo y crear perfiles de conductor o pasajero, ofreciendo trayectos según rutas, horarios y frecuencias compatibles. Los usuarios pueden gestionar viajes puntuales o recurrentes, geolocalizar compañeros, comunicarse por mensajería y consultar estadísticas de sostenibilidad. La plataforma incluye un sistema de reputación y valoración, e integrará próximamente funciones como conexión con puntos de recarga, transporte público y recompensas por uso.

En el parque tecnológico de Málaga trabajan 27.000 personas, no hay aparcamiento para todos y a determinadas horas hay lógicos problemas de tráfico pese a las mejoras de acceso que se hicieron. El Metro ni está ni se le espera. Tras el Covid muchos de esos empleados están teletrabajando, pero aún así el parque es ya casi una ciudad en sí.

Es una vieja aspiración de los directivos de la tecnópolis que los empleados puedan compartir coche para ir o volver al trabajo. Así se reduce el número de vehículos en circulación, los atascos, la dificultad para encontrar aparcamiento, el gasto en gasolina y se es más sostenible con el medio ambiente.

Ya hay personas que lo hacen, pero muchas otras no porque no conocen con quién ir o no les coinciden los horarios.

Siendo un parque tecnológico faltaba precisamente una herramienta tecnológica que uniera a esos empleados. Hasta ahora. Han creado la aplicación móvil ‘Málaga TechPark Conecta’ a través de la empresa TDconsulting, perteneciente al Grupo TOPdigital.

La aplicación está disponible para dispositivos Android e iOS y permite registrarse fácilmente con el correo corporativo y crear un perfil de conductor o pasajero.

A partir de ahí, los usuarios pueden ofrecer o solicitar trayectos, y el sistema utiliza algoritmos de coincidencia que identifican rutas compatibles en función de la ubicación, los horarios y la frecuencia de los desplazamientos.

Los usuarios pueden gestionar trayectos puntuales o recurrentes, geolocalizar compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO₂ y kilómetros recorridos de manera sostenible.

Además, el sistema incluye un modelo de reputación y valoración que refuerza la confianza entre los participantes, así como la posibilidad de integrar los desplazamientos con calendarios laborales para planificar viajes de forma automatizada.

Una especie de BlaBlaCar en toda regla, pero para los trabajadores del parque tecnológico. Desde la tecnópolis señalan además que a medio plazo la plataforma incorporará nuevas funcionalidades, como la conexión con puntos de recarga de vehículos eléctricos, la integración con transporte público y un sistema de incentivos para los usuarios más activos.