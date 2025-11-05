Robots, drones y 5G: la Universidad de Málaga invertirá casi 2 millones de euros en tecnología para emergencias

La Universidad de Málaga (UMA) ha dado un paso decisivo para la gestión tecnológica de catástrofes y grandes emergencias: ha lanzado una ambiciosa licitación para adquirir e instalar infraestructura robótica y de comunicaciones por valor de casi dos millones de euros.

El proyecto, financiado a través del Plan Estatal de Investigación y los fondos FEDER, convertirá a Málaga "en referente en soluciones operativas" frente a desastres naturales, atentados o crisis climáticas.​

Según se detalla en el pliego de condiciones, este despliegue responde a la necesidad de innovar frente al aumento significativo de fenómenos extremos como incendios de sexta generación, terremotos y eventos derivados de la inestabilidad geopolítica.

En estos escenarios, los servicios tradicionales de telecomunicaciones suelen colapsar, dificultando las tareas de rescate y la protección de infraestructuras críticas.

De esta forma, "la solución pasa por abrir nuevas vías de comunicación y dotar a los equipos de intervención de herramientas inteligentes, capaces de adaptarse rápida y eficazmente al terreno".

La cifra total que invertirá la Universidad de Málaga en este proyecto es de 1.995.824,09 euros IVA incluido, con el objetivo de transformar sus capacidades tecnológicas para la gestión de desastres y emergencias, gracias a la adquisición de equipamiento científico-técnico de vanguardia.​

La inversión se divide en fases, correspondientes a seis grandes lotes, cada uno centrado en una pieza clave del despliegue:

En la primera fase, se invertirá 312.142,49 euros en un robot cuadrúpedo terrestre, que será empleado para el reconocimiento de terrenos accidentados y la detección de víctimas en escenarios extremos.

En paralelo, la segunda fase está dotada con 343.552,88 euros y se destinará a la adquisición de una unidad robótica multipropósito todoterreno, equipada para manipular el entorno y facilitar evacuaciones en condiciones adversas.​

La tercera fase consiste en la adquisición de una unidad polivalente eléctrica por 214.170 euros, para operaciones adaptadas a contextos tanto urbanos como naturales.

Se invertirán 98.208,44 euros en el dron de carga pesada en la cuarta fase, un objeto diseñado para el transporte de equipamiento y la extensión de nodos de comunicación móvil a zonas de difícil acceso.​

La quinta fase contará con una inversión de 100.215,83 euros en un vehículo camperizado, que funcionará como puesto avanzado de mando y comunicaciones de emergencia, albergando tanto servidores como espacio de trabajo para los operarios.

Finalmente, el grueso del presupuesto —927.534,45 euros— se destinará al sistema autónomo de comunicaciones 5G, que incluye redes privadas, antenas especializadas, terminales robustos y servidores Edge de alto rendimiento para asegurar conexiones seguras en cualquier escenario.

Equipamiento​​

La inversión permitirá equipar el Laboratorio y Área de Experimentación en Nuevas Tecnologías para la Intervención en Emergencias (LAENTIEC) de la UMA, y más de 200 miembros de la comunidad universitaria tendrán acceso a esta tecnología de vanguardia.

Cada lote tiene un plazo máximo de entrega e instalación que oscila entre tres y seis meses, contados desde la firma del contrato.

El adjudicatario debe encargarse de la instalación física, la formación técnica al personal de la Universidad, el soporte durante un periodo mínimo de tres años y cumplir exigentes protocolos de prevención de riesgos laborales y protección de datos.

Además, están contemplados controles de calidad periódicos, garantías extendidas, coordinación de actividades empresariales y medidas medioambientales. Todo el proceso será supervisado por el laboratorio LAENTIEC y por los órganos técnicos responsables de la universidad.