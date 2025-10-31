El IMEC de Málaga, sala a sala: así se distribuirá el macrocomplejo tecnológico en 32.000 metros cuadrados

La ciudad de Málaga se prepara para albergar una de las instalaciones científicas más ambiciosas de la historia reciente en España: el IMEC, futuro centro de investigación y desarrollo de semiconductores.

El complejo será el segundo centro del IMEC en Europa, que se sumará al de Lovaina (Bélgica), y tendrá su sede en el Málaga TechPark sobre una parcela de 46.000 metros cuadrados de los que se construirán 32.000.

Este proyecto tiene como objetivo situar a España en la vanguardia de la tecnología europea en la próxima década. Así se detalla en el documento de Consulta Preliminar de Mercado (CPM) para la licitación del proyecto y construcción de la fábrica, consultado por este periódico.

Hace algunas semanas, el director de IMEC en España, Karen van Gils, ofrecía algunas claves del proyecto, como la previsible fecha de inicio de obras en el primer trimestre de 2027. Este documento detalla aún más cada uno de los espacios que se construirán y sus características propias.

El proyecto contará con una inversión de 615 millones de euros (500 de ellos aportados por el Gobierno de España) y complementará las instalaciones de Lovaina.

Según se explica en la descripción del proyecto, el edificio principal se ubicará en una parcela de 46.000 metros cuadrados, con una edificabilidad prevista de 32.000 metros cuadrados para laboratorios y espacios de desarrollo, y se anticipa la implicación de más de 100 profesionales altamente cualificados en el proceso de creación y operación de las instalaciones.​

El elemento central del complejo será la sala blanca de tipo 'ballroom', diseñada para la producción de semiconductores bajo los estándares más estrictos de limpieza y control ambiental (ISO 14644), vibraciones, interferencia electromagnética y contaminación molecular.

Esta sala contará con una superficie útil de 2.000 metros cuadrados y estará especialmente equipada para procesos avanzados no CMOS y tecnología MEMS de 65 nm.

El diseño incluye un pasillo de visitas no clasificado y acristalado para que los visitantes puedan observar el equipo en funcionamiento sin riesgo de contaminación.

Tres niveles

La estructura interna de la sala blanca contempla tres niveles diferenciados: el nivel 2, donde se sitúa la zona de fabricación tipo ballroom, laboratorios satélites y zonas de apoyo.

Por otra parte, estará el nivel 1, denominado Clean Sub Fab (CSF), que se encuentra bajo la “waffle table”. Alberga todos los servicios críticos (gases, agua ultrapura, vacío, etc.) relacionados con los equipos de producción.

En tercer lugar, el nivel 0, Utility Sub Fab (USF), destinado a sistemas de tratamiento local, gestión de residuos, y suministro local de productos químicos específicos.

Vista general de los terrenos del IMEC en Málaga TechPark.

Adyacentes a la sala blanca se e las áreas de apoyo clasificadas, tales como vestuarios, sala de mantenimiento, almacén para herramientas especializadas, almacén de productos químicos, y un laboratorio no clasificado.

El complejo contará además con salas no clasificadas para metrología y caracterización fuera de línea, dotadas con subconjuntos de las instalaciones ambientales de la sala blanca, lo que permite realizar pruebas y controles de calidad en condiciones óptimas sin interferir con los procesos de fabricación, según se detalla en el documento.

El almacén central dispondrá de dos muelles de carga y áreas diferenciadas para la recepción y desembalaje de maquinaria especializada, además de espacios de almacenamiento para productos químicos y herramientas.

En cuanto al almacenamiento de gases y productos químicos, se habilitarán búnkeres y armarios segregados por tipos de materiales, con control de acceso y sistemas de detección y seguridad contra incendios, ventilación y extracción, todo ello en cumplimiento estricto con la legislación vigente.

La otra parte del complejo será el edificio central de servicios (CUB) que albergará sistemas esenciales como enfriadores, bombas de calor, procesos de aire seco y agua de alta pureza, separados físicamente del edificio principal de salas limpias por motivos de seguridad y prevención de riesgos industriales.

La conexión entre los dos edificios se realiza mediante un puente técnico que agrupa todas las conducciones necesarias y facilita futuras ampliaciones, permitiendo el acceso sencillo para trabajos de mantenimiento.

Edificios de oficinas

El complejo se completa con un edificio de oficinas de I+D para acoger hasta 150 empleados en el sitio y dotar de plazas de aparcamiento suficientes.

La infraestructura de soporte técnico incluye una subestación de alta tensión, almacenes adicionales, depósitos para sistemas de rociadores, una planta de gases y un parque para la recogida y tratamiento de residuos industriales.

En el perímetro del centro se instalará una caseta de control para el registro de proveedores, subcontratistas y contratistas, equipada con avanzados sistemas de monitorización y control, múltiples pantallas de gran formato y una sala de emergencias para gestionar respuestas rápidas ante incidentes, como alarmas de gas, derrames químicos, incendios o fallos técnicos.

Existirá también una zona cerrada y cubierta para estacionamiento de bicicletas, pensada para las necesidades del personal, y la organización del tráfico interno se ha proyectado para asegurar la fluidez y la total seguridad en el recinto.​