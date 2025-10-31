El emprendedor que ayuda a los agentes de seguro en España: "Los noes de los clientes para la IA y para ellos los contratos"

Las claves nuevo Generado con IA SegurosIA utiliza inteligencia artificial para gestionar "noes" de clientes, permitiendo que los agentes de seguros se concentren en las oportunidades de éxito. La plataforma de SegurosIA mejora la satisfacción laboral al eliminar rechazos constantes y permite atender todas las solicitudes durante picos de demanda. SegurosIA es admitida en el Sandbox Financiero Español, con un proyecto centrado en seguros de decesos, ofreciendo atención en más de 50 idiomas. La startup planea una ronda de financiación en 2026 para expandir su crecimiento internacional, respaldada por inversores como EONIQ y Backfund.

La vida del operador no es nada fácil. Cada día llama a decenas de personas, y la mayoría le dicen que no. Muchas, además, de malos modos porque están hartas de que les llamen para venderles cosas que no han pedido.

El sector de los seguros es uno de los más inmersos en la venta telefónica. "Es muy duro estar continuamente recibiendo “noes” y con nuestra plataforma esos “noes” se los lleva la IA y las personas se llevan los “síes”.

Así lo asegura Juanmi López, cofundador de la startup malagueña SegurosIA, a EL ESPAÑOL de Málaga. Empezaron a trabajar hace un año y ya tienen entre sus clientes a aseguradoras nacionales e internacionales, así como agencias de suscripción (MGAs), corredurías (brokers) y fintechs.

SegurosIA desarrolla agentes de inteligencia artificial que ayudan a las personas que trabajan en seguros en tareas de atención al cliente, ventas, análisis financieros, suscripción de riesgos y tramitación de siniestros.

López precisa que "la propuesta de SegurosIA se basa en IA agéntica, una tecnología que va mucho más allá que los “chatbots” tradicionales, ya que puede perseguir objetivos específicos, buscar resultados e interactuar de forma autónoma, enviando correos electrónicos, reservando citas y ejecutando tareas complejas por sí misma". En definitiva, quitarle a los agentes comerciales tareas administrativas tediosas.

Pero este emprendedor malagueño va más allá porque, según explica, "los equipos comerciales que utilizan la plataforma reportan mayor satisfacción laboral al recibir únicamente oportunidades cualificadas, eliminando la frustración de gestionar rechazos constantes".

López añade que el uso de la IA también permite generar más negocio y no perder oportunidades. "En períodos de alta demanda, las empresas que antes perdían oportunidades por falta de capacidad ahora pueden atender todas las solicitudes. Esto ocurría, por ejemplo, en tareas que conllevaban análisis financieros complejos con documentos de más de 500 páginas".

"La plataforma de SegurosIA trabaja con entre 20 y 60 agentes de IA simultáneamente, cada uno especializado en subtareas específicas, que permiten que empresas que antes no podían atender todas las solicitudes que recibían por ser “humanamente imposible” ahora sí que pueden hacerlo al tener las personas la ayuda de estos agentes", asegura.

Sandbox

El nuevo proyecto de la compañía se centra en el seguro de decesos. Este pasado martes, 28 de octubre, SegurosIA fue admitida como único participante de su ámbito en el Sandbox Financiero Español, iniciativa respaldada por el Ministerio de Economía y los principales organismos supervisores.

La propuesta incorpora una IA capaz de atender de manera escrita y por voz las 24 horas, en más de 50 idiomas, adaptándose al contexto y nivel de cada usuario. Durante la fase de pruebas, el sistema recordará en todo momento que la interacción se realiza con una inteligencia artificial, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.

El proyecto busca revitalizar la confianza histórica en este tipo de seguros, característicos en España, facilitando su contratación a través de una simple llamada o mensaje de WhatsApp, sin aplicaciones adicionales.

Respaldada por inversores como EONIQ, Backfund y Juanjo Mostazo, la firma mantiene un equipo íntegramente malagueño y planea una ronda de financiación en 2026 para consolidar su crecimiento internacional.