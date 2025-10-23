El Tech Innovators Summit 2025 avanza en Málaga para consolidar la transformación digital andaluza

Las claves nuevo Generado con IA El Tech Innovators Summit 2025 se celebrará en Málaga, continuando la labor de innovación tecnológica iniciada en Jerez. El evento, organizado por el Clúster Tecnológico Nexur, cuenta con el apoyo de diversas instituciones, incluyendo la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz. Destacados ponentes como Miguel Ángel Cervera de Microsoft y Jorge del Valle Urzáiz de CERTUS abordarán temas clave como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La jornada concluirá con una mesa de expertos sobre la integración ética y sostenible de la IA, moderada por Jorge Ramos de San Telmo Business School.

El Tech Innovators Summit 2025 continúa su recorrido por Andalucía y celebrará su próxima edición en Málaga, trasladando las ideas, aprendizajes y conexiones forjadas en Jerez hacia un nuevo punto de encuentro regional de innovación tecnológica.

La iniciativa, organizada por el Clúster Tecnológico Nexur, cuenta con el apoyo del IEDT Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y la colaboración de Windup. También respaldan el evento el Ayuntamiento de Jerez, la Cámara de Comercio de Jerez, San Telmo Business School, la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

Desde su primera edición, el encuentro se ha consolidado como un referente para impulsar proyectos tecnológicos en la comunidad. Según sus organizadores, busca “reforzar la ambición de convertir a toda la región en un referente de transformación digital y desarrollo tecnológico”.

La apertura institucional contará con José Ignacio Martínez, Teniente de Alcalde de Transformación Digital del Ayuntamiento de Jerez, quien destacará el papel de la administración local en la adopción de nuevas herramientas inteligentes.

Un momento de la jornada celebrada en Jerez.

Posteriormente, José María Martín-Mateos, presidente del Clúster Tecnológico Nexur, presentará la conferencia inaugural bajo el lema “Jerez, motor del hub tecnológico andaluz: de la visión a los proyectos que ya están en marcha”.

En su discurso, explicará cómo las iniciativas regionales conectan la inteligencia artificial y la digitalización con el tejido empresarial.

Entre los ponentes destacados se encuentra Miguel Ángel Cervera, Senior Director AI Business Solutions Western Europe en Microsoft, con la conferencia “Agentes IA: Automatiza, Aprende, Acelera”, centrada en las aplicaciones prácticas de los sistemas de inteligencia artificial en entornos empresariales.

También participarán Raúl Mesa Pérez, Director de Explotación Andalucía en OCA Global, e Isaac Navarrete, Auditor Jefe en la misma entidad. Su intervención abordará la importancia de la ciberseguridad y las certificaciones para PYMES en un contexto de digitalización acelerada.

El abogado Jorge del Valle Urzáiz, cofundador y partner legal en CERTUS, ofrecerá una ponencia sobre la regulación de la IA y los desafíos que plantea su marco jurídico, tema de creciente relevancia en el sector innovador europeo.

La jornada concluirá con la mesa de expertos “Ética, talento y cultura para que la IA funcione”, moderada por Jorge Ramos (San Telmo Business School). En ella participarán Ana Delgado (Empathic Warriors), Yolanda López (Windup), Pedro García (Betancourt) y José Ortega Orozco (Windup). Analizarán cómo integrar la IA de manera ética y sostenible, además de fomentar la gestión del talento tecnológico.

El CEO de Windup, José Gómez-Zorrilla Sanjuán, conducirá la presentación del evento, guiando a los asistentes a lo largo de cada bloque de contenidos y aportando la visión estratégica de la consultora sobre innovación y transformación digital.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la página oficial del evento.