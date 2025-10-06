Internalia Group lanza una herramienta digital para el Club de Empresas del Málaga CF

La firma malagueña Internalia Group ha creado una aplicación desarrollada para el Club de Empresas del Málaga CF.

La aplicación está concebida como un espacio digital que favorece la comunicación permanente entre las empresas adheridas, ofreciendo herramientas para estrechar relaciones, compartir información relevante y coordinar actividades.

Además, proporciona un canal directo para que el Club de Empresas pueda difundir noticias, anunciar eventos o informar sobre los próximos partidos del Málaga CF.

La presentación contó con la participación de Francisco Orellana, CEO de Internalia Group, y de Gema Casquero, directora de comunicación y operaciones, junto a Kike Pérez, director del Málaga CF.

En un gesto simbólico de agradecimiento, el club entregó a los responsables de la empresa una camiseta oficial personalizada.

“Para Internalia Group es un honor aportar innovación tecnológica al Club de Empresas del Málaga CF y, al mismo tiempo, contribuir a reforzar los lazos que el Málaga Club de Fútbol mantiene con su afición y con el conjunto de la sociedad malagueña”, explicaron los directivos de Internalia.