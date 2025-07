La emotiva carta de Blanca Hermana a sus trabajadores tras su despido: "Solo queda cómo te comportas con la gente"

Blanca Hermana ya no es la directora de la fábrica de Denso Ten (conocida por su anterior nombre de Fujitsu) en Málaga. Han eliminado el puesto de CEO en Málaga y el cargo será absorbido.

Ha sido despedida tras 37 años en la multinacional japonesa, algo que ha sorprendido a propios y extraños y que ha causado revuelo entre los 400 trabajadores que hay en Málaga.

La salida oficial se produjo este lunes y Hermana escribió una emotiva carta de despedida a sus empleados, que rompieron en aplausos. Han sido decenas de miles de horas trabajando codo con codo, luchando cuando todo se ponía en contra, y eso se nota.

"Me parece que dar simplemente las gracias no es suficiente para compensar una mínima parte de lo que me habéis aportado a lo largo de todo este tiempo", señala Hermana en el arranque de esa carta.

"Tantos años, varias décadas, dan para mucho y, como sabéis, hemos pasado por todo tipo de situaciones y dificultades y, a pesar de ello, hemos seguido adelante, con heridas de guerra, sí, pero también con tesón, una fuerza ilimitada y contando con mucha ayuda interna y externa", continúa.

Hermana agradece a todos los empleados y al equipo directivo su implicación y trabajo y recuerda que "la evolución de la fábrica ha ido siempre acompañada del crecimiento de su plantilla". "Siempre tuvimos al mejor equipo. Hoy en día también", recalca.

La ya exCEO de Denso Ten en Málaga destaca en su carta que "después de muchas crisis y muchas recuperaciones, lo que queda en primer término son las personas, el principal activo de una empresa, tal como me enseñaron en mi casa y como también me inculcaron en Japón".

En este sentido, Hermana recuerda que su padre le decía "los títulos son para colgarlos en la pared, los cargos son temporales, y lo único que queda es cómo te comportas con la gente".

Hermana señala que "me voy con la satisfacción de haber intentado siempre hacer lo mejor para los intereses de la fábrica, para que esta compañía siga y crezca, pensando en todos. Pido perdón por las expectativas no cumplidas o por el daño que haya podido hacer. Ha sido involuntario".

Obviamente el despido le ha dolido, pero indica que "hay que ver el lado positivo de cada situación" y recuerda un refrán japonés que dice que "cuando hay un Dios que te abandona, hay otro Dios que te recoge".

Hermana, de 62 años, es una leyenda en el mundo industrial y tecnológico malagueño, aparte de ser presidenta del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Dioses que la recojan no van a faltar.