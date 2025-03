Bernardo Quintero, el ingeniero que puso a Málaga en el mapa tecnológico: "Ha sido el escenario de mis sueños"

Desde la "pequeña academia de mecanografía" en el salón de casa al Centro de Ciberseguridad de Google. La exitosa trayectoria de Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973), solo tiene un escenario: Málaga. El ingeniero informático se ha convertido en uno de los principales estandartes de la revolución tecnológica de la ciudad, un idilio al que siempre se ha mantenido fiel y que ahora se materializa en diferentes reconocimientos y homenajes.

Este mes de marzo, el nombre de Bernardo Quintero resuena especialmente en la ciudad. Tras ser nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento quiere reconocer la labor del ingeniero, clave para la llegada de Google a la ciudad, con la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Adoptivo. "Me siento muy honrado y, sobre todo, muy agradecido", asegura a este periódico.

El que ahora es responsable de seguridad de Google, fue un pilar fundamental para que Google apostara por Málaga para la instalación de su Centro de Excelencia en Ciberseguridad para toda Europa, inaugurado en el Paseo de la Farola en 2023.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha sido el encargado de anunciar este reconocimiento a Quintero, que se aprobará en el pleno municipal de este jueves. "Es merecedor de las mismas por su contribución a la Málaga tecnológica, el fomento de vocaciones tech, la retención de talento local y la visibilidad de nuestra ciudad en el ecosistema internacional de innovación".

En declaraciones a este periódico tras recibir la noticia, Quintero se muestra agradecido con el alcalde y la ciudad "por este honor inmenso". "Para alguien que ha nacido en Vélez-Málaga y ha vivido siempre en esta tierra, recibir un reconocimiento así de la ciudad de Málaga es algo que emociona profundamente", apunta.

"Málaga ha sido el escenario de muchos de mis sueños y proyectos, y siempre he intentado devolverle un poco de todo lo que me ha dado", explica Quintero, y asegura que no es solo un reconocimiento a su trayectoria personal, "sino también al trabajo colectivo de tantas personas que me han acompañado a lo largo del camino".

Primeros retos

En su discurso como nuevo doctor honoris causa de la UMA, el ingeniero informático hizo un repaso por su historia vital. Su relación con la informática comenzó cuando era un niño "extremadamente tímido y callado" y estudiaba en el colegio Zona Sur de Vélez-Málaga: con seis años explicó a su profesora cómo resolver un cubo de Rubik y a los 10 años aprendió a programar de forma autodidacta con un ZX Spectrum.

A los 14 años, ya desarrolla su primera vacuna para un virus informático, en una época aún muy temprana en este ámbito. Su énfasis autodidacta no termina ahí: a los 17 años, y cuando todavía ni siquiera había comenzado sus estudios universitarios, desarrolló un paquete antivirus que logró detectar y limpiar más de media docena de diferentes virus, un hito en esa época solo posible en el ámbito de algunas empresas.

El padre de Quintero, celador del SAS, montó una academia de mecanografía en el salón de su casa, a la que añadió pinceladas de contabilidad, taquigrafía y estenotipia. "Sin ser consciente de ello, me dio la lección más valiosa sobre emprendimiento, esfuerzo y determinación", aseguró en su discurso.

Fue el inicio de una exitosa carrera: tras conseguir matrícula de honor en COU, fue becado para cursar Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Sus inicios laborales fueron en el Servicio Andaluz de Salud, como administrador informático en el Distrito Sanitario de la Axarquía.

Sin duda, el punto de inflexión de Bernardo Quintero comienza con Hispasec, una web en la que mostraba sus artículos sobre ciberseguridad. En 1998 se convirtió en su primera empresa. Con el tiempo, esa comunidad de usuarios creció hasta los 20.000 miembros.

Fue el trampolín de su siguiente proyecto y el que le cambiaría la vida: Virus Total, fundada en 2004. Junto a un pequeño equipo de colaboradores, Quintero comenzó a conducir a esta empresa hacia una posición de liderazgo en el sector nacional e internacional.

Llegó a oídos de Google y su relación con el gigante tecnológico hizo que se quedara pequeño el chalé de El Candado en el que trabajaban, por lo que recalaron en el Edificio de Investigación Ada Byron de la UMA.

Ya en 2012, Google compra Virus Total, convirtiéndola en el centro de su estrategia de ciberseguridad a nivel global y haciendo que la ciudad de Málaga se convierta en su cuarta sede mundial, tras California, Nueva York y Zúrich.

Google en Málaga

Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. En 2021, Google anunciaba la apertura en Málaga de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad, una decisión en la que Quintero fue una pieza clave.

La llegada de Google a Málaga posicionó aún más a la ciudad en el mapa tecnológico mundial y fue el escaparate para la llegada de otras multinacionales. Sin embargo, todo este éxito, solo se entiende, según Quintero, "para la Málaga tecnológica construida desde los cimientos de la formación y los proyectos locales". "Si estar de moda no va a servir para mejorar la vida del malagueño de a pie, no vale de nada", añadía en una de sus últimas entrevistas con EL ESPAÑOL de Málaga.

Siempre ha sido un gran defensor de la educación pública. "He llegado hasta aquí gracias a ella", dijo en su discurso como nuevo doctor honoris causa de la UMA. Es uno de los objetivos principales de Quintero: acercar este mundo a las nuevas generaciones y fomentar la formación tecnológica a todos los niveles.

Su idilio con Málaga continúa. La sede de Google en el Paseo de la Farola se ha convertido en un punto de encuentro y en un lugar de referencia donde los más jóvenes pueden conocer el mundo de la ciberseguridad.

La UMA ha sido además seleccionada por Google como la primera universidad de Europa para en marcha un programa de Seminarios de Ciberseguridad. El programa ha sido financiado con un millón de dólares, y brindará formación gratuita para un mínimo de 200 estudiantes españoles durante 2025 y 2026.