El precio de la luz dispara a esta 'startup' solar: "Antes era por ecología; ahora, por necesidad"

Entre no poder controlar los precios de la luz ni que haga sol todos los días para tener energía disponible mediante placas fotovoltaicas, hay un camino. Son las placas solares con baterías, una solución que la startup (empresa emergente) malagueña Ubora Solar -con sede en Málaga Tech Park, el antiguo PTA- ha controlado en apenas un año hasta convertirse "con diferencia" la compañía líder en instalación de fotovoltacias con ese almacenamiento en la provincia.

"La batería es un tema complicado de dimensionar. Es más laborioso que la instalación fotovoltaica, es en lo que nos estamos diferenciando y nos está yendo estupendamente", afirma en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga el CEO de Ubora Solar, Carlos De las Heras, que comenzó el proyecto hace dos años en la aceleradora La Farola, Andalucía OpenFuture, y allí desarrolló un software de dimensionamiento de baterías "bastante rápido y fiable".

Actualmente distribuye baterías alemanas del Grupo BMW, que define como "las de más calidad del mundo": "Huawei quiere que vendamos sus baterías, pero todavía no sabemos si lo haremos", adelanta.

"La única solución para abaratar la luz"

"Esto es una cosa que antes se compraban los ingleses porque querían salvar el planeta y ahora, los españoles para no pagar tanto de luz", resume el CEO de Ubora, que relata han crecido "muchísimo" en el último año, coincidiendo con la subida de esa factura esencial: a principios de 2021 eran "tres o cuatro" empleados y actualmente son catorce, con incorporaciones prácticamente mensuales.

El motivo es, fundamentalmente, de oferta y demanda: si ahora los clientes deben pagar tres o cuatro veces más por esa luz, la instalación de energía solar se puede amortizar tres o cuatro veces más rápido en comparación, argumenta De las Heras. "Es básicamente la única solución que hay para abaratar el precio de la luz, y se ha hecho masivo", defiende.

Actualmente, sus principales clientes son tanto naves industriales como edificios residenciales, siendo estas segundas intervenciones las más satisfactorias porque "se nota más el cambio que has hecho", afirma.

"Siempre tienes que mantener el contrato [con la compañía eléctrica] por seguridad, a lo mejor tienes 3 o 4 días seguidos sin sol, y la batería te da para unos días; pero tengo un cliente que ha pasado de pagar 1400 euros al mes a pagar 24 de esa factura. Es como si tuvieras una fuente de petróleo en tu casa. Eres completamente independiente, te da igual todo, y la gente se queda muy contenta", cuenta Carlos de las Heras.

Para no depender más de lo deseable de las inclemencias meteorológicas, justamente son sus características baterías las que guardan temporalmente la energía absorbida en los días de sol y las mantienen "estable y controlable": "Es la solución definitiva por ahora", dice.

El 'know how' escandinavo

El origen del interés de Carlos de las Heras en la energía solar proviene del máster que estudió en Dinamarca sobre protección urbana ante el cambio climático: "Vi que una de la mejores maneras de reducir el CO2 es mediante energía solar y baterías. En Málaga apenas hay y es una de las zonas más rentables de Europa para el sol", plantea.

Pasó entonces un año desarrollando en La Farola de AOF con el título de trabajo Sun and green, tras lo que lanzó -junto con el también ingeniero Miguel de Nova- su proyecto final, Ubora. En apenas doce meses, han logrado alcanzar el liderazgo provincial en su campo.

Su estrategia, muy influenciada por el know how escandinavo, es de "seguridad ante la incertidumbre": es por ello, en parte, que decidieron pasar de su nacimiento a escala nacional a un repliegue hacia su provincia de origen coincidiendo con el aumento de la demanda. "Hemos decidido hacernos muy fuertes aquí y poco a poco ir saliendo. Si no, pierdes el foco y pierdes calidad. No es pérdida de ambición, sino todo lo contrario: podemos ir como pollos sin cabeza por España cogiendo todo o centrarnos en Málaga y hacernos fuertes", razona De las Heras.

