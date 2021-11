Dortmund frustra otro sueño europeo de Málaga, que queda a las puertas de ser Capital de la Innovación

Dortmund vuelve a colarse en los sueños malagueños. La localidad alemana, vieja conocida ya en competiciones europeas, se ha hecho en la tarde de este miércoles con el primer premio a Capital Europea de la Innovación 2021. Málaga ha logrado el segundo puesto ex aequo con la capital irlandesa, Dublín. La terna de finalistas la ha completado el tercer lugar para la localidad lituana de Vilnius.

La gala de entrega de premios ha estado comandada por la propia Comisaria Europea de Innovación, Mariya Gabriel, que ha dado paso a la intervención en inglés del alcalde malagueño, Francisco de la Torre. "Para Málaga, ser finalista es ya un gran premio y nos sirve como un extraordinario estímulo para continuar promoviendo la innovación y el emprendimiento que caracteriza a Málaga", ha agradecido el regidor en su intervención.

"En los últimos 20 años, Málaga ha experimentado una gran transformación que ha convertido la ciudad en un centro moderno, dinámico, acogedor y competitivo", ha planteado De la Torre.

La teniente de alcalde y concejala de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo, atendió a este periódico en los días previos a esta finalísima: "El trabajo está muy bien hecho. Si nos lo dan, maravilloso; pero, si no nos lo dan, no quiero que suponga un palo para el equipo ni para el alcalde. Es posible que no te lo den y, ante todo, hay que seguir ilusionando a la gente", planteó.

"A mi equipo le digo que tenemos que darnos por premiados porque llegar a ser finalistas está muy bien. De las cuarenta que se presentaron, está muy bien estar entre las cuatro mejores", explicó la concejala. Por el camino quedaron grandes capitales como Estambul o Bruselas.

Carillo no descartó entonces volver a intentarlo en 2022: "Con todo el trabajo que tenemos hecho, no es ni siquiera difícil volverse a presentar. Es posible que lo volvamos a intentar, tampoco hay que tirar la toalla", asegura.

