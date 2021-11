¿Qué hará ahora el volcán de La Palma? Este profesor trae desde Málaga un aparato inédito para predecirlo

El profesor del Departamento de Física Aplicada I Santiago Palanco ha viajado hasta la isla de La Palma para poner a prueba una tecnología inédita desarrollada en la Universidad de Málaga que permitirá medir la composición química de las lavas del volcán en tiempo real.

Se trata de un nuevo instrumento portátil que, mediante espectrometría de plasmas inducidos por láser a distancia, trabaja hasta 70 metros, por lo que las mediciones se pueden hacer con muestras fundidas.

"En la UMA ya contábamos con un novedoso sensor láser sobre dron para medidas de composición química a distancia, Chemocopter. Sin embargo, las características propias de este estudio no permiten su uso, ya que las cenizas que emite el volcán bloquean a los drones, impidiendo su vuelo", ha afirmado el científico de la UMA.

Asimismo, ha explicado que, por ello, han aumentado las capacidades del equipo para el análisis remoto manteniendo la portabilidad -se lleva en una mochila-, lo que lo adecúa para su uso desde tierra.

El investigador de la Universidad de Málaga va a estar en la isla hasta el lunes, aunque los primeros resultados de composición química se obtendrán en dos días. "Esta información es muy importante porque puede predecir el comportamiento del volcán", ha aclarado Palanco.

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UMA respalda este estudio, que también cuenta con la colaboración del Instituto Geológico Minero de España.

Álvaro, otro malagueño en la isla

No es el único representante de la provincia que ha pasado por la zona. EL ESPAÑOL de Málaga narró hace unas semanas la historia de Álvaro Carrillo, un malagueño de 21 años cuya filosofía de vida es aprender de las personas que conoce allá por donde va. Hace algo menos de dos meses compró un vuelo a Tenerife para descubrir la isla y, sobre todo, a su gente.

A los pocos días, recibió la noticia de que el volcán Cumbre Vieja había erupcionado. Lejos de cancelar el vuelo, Álvaro se tomó aquello como una señal. Tenía que ir y vivir la experiencia de ver un volcán en directo. Estudia Publicidad y hace trabajos audiovisuales. “Un colega me dijo que una tele rusa y Antena 3 estaban pagando por algunas imágenes bastante bien. No lo dudé y me pillé también un ferry de Tenerife a La Palma”, cuenta. Allí se dio cuenta de que, más que grabar imágenes, la labor que mejor podía hacer era servir como voluntario.

