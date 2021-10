Una multinacional especializada en recargas de coches eléctricos desembarca en Málaga

Málaga vuelve a convertirse en un imán para una multinacional de base tecnológica líder en su sector. La suiza Juice Technology ha desembarcado en la capital para el desarrollo de sus operaciones en España. Con esta nueva incorporación a su ecosistema de innovación, la ciudad continúa reforzando su posicionamiento como polo de atracción de proyectos vinculados a la tecnología y a la captación de talento

Desde su nueva localización en Málaga, Juice Technology ofrecerá soluciones globales de recarga fijas y portátiles para vehículos eléctricos. La empresa lidera en Europa desde 2014 el mercado de las estaciones de carga portátiles de 22 kw. Fundada y liderada por Christoph Erni, la empresa está presente en todo el mundo a través de su oficinas propias, filiales y empresas asociadas.

El grupo corporativo también incluye Juice Services AG; Juice Telemetrics AG; la empresa alemana Juice Europe GmbH, con sede en Munich; Juice France SAS, en París; Zheijang Juice Technology Co. Ltd., en Hangzhou (China); y Juice Americas Inc., en el estado de Delaware (Estados Unidos). A ello se suma ahora Juice Iberia S.L. con sede en Málaga.

A día de hoy, la compañía da empleo a un equipo de casi 200 personas, integrando equipos de investigación y desarrollo, producción, administración, marketing, compras, ventas y logística.

Acelerando la transición hacia la movilidad eléctrica

A día de hoy, España es aún uno de los países de Europa con menos infraestructura de carga para coches eléctricos. De hecho, según el informe Making the transition to zero-emission mobility, elaborado por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles, nuestro país apenas contaba, en julio de este año, con un 3,3% de los puntos de recarga que hay repartidos en toda Europa.

A pesar de ello, el mercado de la automoción está experimentando un proceso de profunda transformación hacia la e-movilidad que se irá intensificando en los próximos años, fruto de la necesidad de nuevas soluciones de transporte más limpias y respetuosas con el planeta y más eficientes desde un punto de vista energético.

Así lo ponen de manifiesto los objetivos de la Unión Europea en cuanto a descarbonización y digitalización. Pero también están contribuyendo a la aceleración de este proceso la creciente red de carga, las soluciones de carga portátiles que rompen, en gran medida, con la dependencia de la presencia de estaciones fijas y la mayor variedad de modelos de vehículos eléctricos en el mercado.

Sobre Juice Technology

Juice Technology AG, con sede en Bachenbülach (cerca del Aeropuerto de Zurich) es un productor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos. Gracias a su amplia cartera de productos, incluidas estaciones de carga de CA y CC que abarcan desde dispositivos portátiles ligeros a cargadores más grandes y rápidos, la empresa se ha consolidado como uno de los pocos distribuidores del sector que puede ofrecer una gama tan completa.

Uno de sus puntos diferenciales respecto a otras soluciones en el mercado, es su orientación integral hacia el software. Todos los dispositivos Juice que lucen el distintivo "j+" se basan en el mismo procesador y firmware, con lo que todos son compatibles entre sí. De hecho, todos ellos incorporan soluciones como la gestión de cargas omnidinámica, el pago con tarjeta de crédito y el sistema administrativo de interfaz abierta.

