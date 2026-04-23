Grupo Nieto presenta su nueva identidad corporativa

Un coche suspendido del techo en el hall de la estación María Zambrano es lo primero que verán los viajeros.

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo Nieto de automoción presenta su nueva identidad corporativa en el Centro Comercial Vialia de Málaga, con una réplica a tamaño real del modelo Omoda 7 situada a diez metros de altura. La réplica, fabricada en poliestireno expandido y pintada con los nuevos colores corporativos, simboliza el proceso de transformación del grupo hacia una movilidad innovadora y conectada. Grupo Nieto incorpora a su oferta marcas chinas líderes en movilidad eléctrica y refuerza su presencia con soluciones como Onecar para vehículos de ocasión y Myca para empresas y renting. La empresa también cuenta con Karavan, especializada en venta y alquiler de caravanas y autocaravanas, reafirmando su apuesta por la movilidad del futuro.

Qué mejor sitio para una empresa que quiere dar a conocer algún producto o acción de marketing que un lugar por el que pasan 22 millones de personas al año. Ese sitio es el Centro Comercial Vialia, donde todos los trenes llegan a Málaga capital. Y la empresa que realiza la acción de marketing es Grupo Nieto, uno de los grupos empresariales con más años en el mundo de la automoción en Málaga.

La idea no era fácil, porque se intentaba impactar a los visitantes sin alterar el inmenso bullicio que supone deambular por una de las estaciones más saturadas de España. Quizá por ello, la idea de situar la réplica a tamaño natural de un vehículo a diez metros de altura, no parecía en principio descabellada. Aunque una cosa es imaginarlo y otra muy distinta llevarlo a cabo.

Como si de una procesión de Semana Santa se tratase y a altas horas de la madrugada, para evitar el trasiego de personas, la difícil operación tomó forma, aunque no sin dificultades. Aclarar que, aunque desde abajo parezca un coche real, en realidad es una reproducción a tamaño real de un Omoda 7, uno de los modelos más recientes de una de las marcas del Grupo Nieto.

Está fabricado en poliestireno expandido, pesa 160 kilos y tiene las dimensiones exactas del coche que reproduce, es decir, 4,66 metros de largo por 1,88 metros de ancho. Además, está pintado con los nuevos colores corporativos de la empresa, que coinciden también con la renovada identidad visual y su nueva web.

Según Victoria Torres, directora de marketing del Grupo Nieto “esto no es solo una acción visual, es una declaración de intenciones porque representa el momento de transformación que estamos viviendo, con una movilidad más innovadora, accesible y conectada con Málaga”.

Con estos cambios de imagen Grupo Nieto ha apostado por sumar a su oferta algunas de las marcas chinas con más proyección en España, que se caracterizan por su dinamismo, enfoque digital y liderazgo en movilidad eléctrica. Cuatro de las cinco marcas con mayor crecimiento están entre sus distintos concesionarios, estando a la espera de sumarse dos más en las próximas semanas.

Sumados a sus puntos de venta de automóviles y motocicletas, Grupo Nieto tiene marca propia de vehículos de ocasión, Onecar, además de Myca, una propuesta de movilidad para empresas y renting. Karavan es la empresa del grupo que se dedica a la venta y alquiler de caravanas y autocaravanas.

De esta forma, Grupo Nieto apuesta por estar a la vanguardia en la transición hacia el nuevo modelo de movilidad.