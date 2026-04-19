Marco Aguilera, líder de la Toyota GR Cup Spain

Las claves

Las claves Generado con IA Marco Aguilera lidera la copa nacional GR Cup Spain tras su actuación en Valencia. En la primera manga, Aguilera remontó desde la cuarta hasta la primera posición y logró la vuelta rápida. En la segunda manga, con condiciones más difíciles y lastre reglamentario, finalizó cuarto y sumó puntos clave para el liderato. El resultado lo posiciona como uno de los favoritos al título de 2026 en la Toyota GR Cup Spain.

Marco Aguilera ha conseguido en Valencia un resultado combinado en las dos mangas del fin de semana que le permite liderar la copa nacional GR Cup Spain. Una copa que se disputa con un único vehículo, el Toyota GR86, con sus características de vehículo deportivo y tracción trasera, un rara avis en el mercado automovilístico, pero ideal para una copa monomarca como esta.

La carrera del sábado fue intensa, porque partiendo desde la segunda posición se vio envuelto en una lucha entre varios pilotos que le hizo bajar a la cuarta posición. Sin embargo, fue remontando con cierto trabajo hasta conseguir la primera posición con la que entró en meta, además de la vuelta rápida de la carrera.

Aguilera, nº 95, luchando con otros pilotos

La segunda manga tenía unas condiciones de pista más complicadas y, además, contaba con el lastre reglamentario en forma de peso extra que se les pone a los tres primeros de la manga anterior para igualar sus prestaciones. Por ello, acabó en cuarta posición, con los puntos que le aseguraban el liderato en la clasificación provisional y asegurándose no tener lastre en la próxima carrera del calendario, en el circuito de Motorland Aragón.

Este resultado refuerza su liderato y lo postula como uno de los favoritos al título de 2026, aunque todavía queda mucha temporada por delante.