Retro Málaga, el salón de las familias y los nostálgicos

Desde este viernes 23 al domingo 25 el Palacio de Ferias de Málaga acogerá un año más Retro Málaga, la feria del vehículo clásico, histórico y de época que va ya por su 13ª edición.

El viernes por la tarde, desde las 17:30, estarán expuestos los vehículos participantes en el concurso de belleza, divididos en tres categorías y cuya entrega de premios a los vencedores será a las 19:00 horas.

En el interior se encontrarán los habituales espacios que tienen los numerosos clubes, tanto de motos como de coches. También el visitante podrá descubrir las novedades que traen los artesanos del sector de la mecánica, de los recambios de vehículos históricos, sin olvidar a los stands con libros, pines, insignias, miniaturas, libros de taller y todo lo relacionado con los vehículos clásicos.

Durante la jornada del sábado visitarán el salón los clubes de Porsche y Ferrari, con una representación de sus vehículos. En la jornada del domingo serán los vehículos americanos los que tomen el protagonismo.

Una de las exposiciones permanentes será la Ruta del Cabrio, lugar donde los coches sin techo de diferentes épocas podrán ser contemplados. Otro de los centros de atención será el Seat 850, que formó parte del paisaje automovilístico español de principios de los años setenta. En esa zona estarán expuestas todas las versiones que se vendieron en España y que formaron parte del día a día de muchas familias españolas hace cinco décadas. Motos clásicas de carretera, ciclomotores, scooters, trails y deportivas tendrán su lugar, expuestas en perfecto estado a lo largo de todo el espacio principal del recinto.

El domingo a las 12:00 en un stand junto a la entrada tendrá lugar el homenaje al malagueño Manolo Ortíz-Tallo, que ha desarrollado toda su vida laboral relacionada con el mundo del motor al más alto nivel, como deportista en rallyes, como director de escudería, gestor de instalaciones deportivas y de campeonatos y, finalmente, como director de operaciones de la Fórmula E. Allí estarán los amigos de toda una vida, su familia y muchos aficionados que, con su presencia, darán calor a un acto que repasará su vida. También, a modo de sorpresa, se podrán ver los agradecimientos de los mejores pilotos del país de diferentes épocas en cálidos mensajes de video.

Para los que quieran acudir con su coche clásico al evento podrán hacerlo y aparcar dentro por una entrada combinada de 7 €. La entrada general cuesta 10 € y la combinada con el Museo del Automóvil y la Moda está fijada en 16 €. Los niños hasta 10 años no pagan. El horario del viernes será de 16:00 a 20:00, el sábado de 10:00 a 21:00 y el domingo de 10:00 a 19:00.