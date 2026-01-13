El Toyota C-HR+ eléctrico se puede probar en Cumaca Motor

El 16 y 17 de enero serán las jornadas de pruebas previa inscripción llamando al propio concesionario.

El Toyota C-HR ya tiene un largo recorrido comercial dentro del fabricante japonés. Sin embargo, esta versión que se presenta es específica en su diseño para albergar la tecnología eléctrica a baterías y concebido desde el principio para la movilidad cero emisiones.

Es un SUV eléctrico, principalmente desarrollado para el mercado europeo, que se comercializará en dos versiones.

La primera, desde 36.500 euros, con 224 CV y una autonomía de 610 km en ciclo WLTP, que será la que tenga el mayor volumen de ventas.

La otra, más deportiva, tendrá 343 CV, tracción integral, autonomía de 500 km y un precio desde los 44.000 euros, todas estas cifras sin ayudas del Plan Moves, las cuales pueden rebajar el precio del vehículo casi 10.000 euros en el mejor de los casos.

Cumaca Motor es el concesionario oficial Toyota en Málaga y durante dos días estará abierto a clientes que quieran probar este nuevo modelo de la marca.

Para ello, organiza pruebas durante la jornada del viernes 16 de enero, desde las 09:00 hasta las 20:00 horas. También se podrá probar el sábado 17 desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, previa inscripción llamando al propio concesionario.