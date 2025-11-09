El Maserati Grecale se deja ver en el Muelle Uno de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Maserati Grecale Urban Tour llegó a Málaga, permitiendo a los asistentes descubrir las versiones eléctricas y de combustión del SUV en lugares emblemáticos como el Muelle Uno y Trocadero Casa de Botes. Durante el evento, se presentó el programa de personalización Fuoriserie, que ofrece a los clientes la posibilidad de crear un Maserati a medida, combinando tradición artesanal e innovación italiana. El Grecale destaca por su versatilidad, con versiones híbridas, de combustión y 100% eléctrica, incluyendo el Grecale Folgore con 550 CV y hasta 580 km de autonomía, y precios a partir de 90.000 €. La gama incluye la versión Modena de 330 CV con enfoque deportivo y la Trofeo, orientada al máximo rendimiento con motor V6 Nettuno de 530 CV.

El Maserati Grecale Urban Tour ha pasado por nuestra ciudad junto al Grupo Safamotor, concesionario oficial de la marca en Málaga, donde hemos podido ver las muestras de creatividad, innovación y tradición artesanal que caracterizan a la marca de tridente en su SUV más urbano.

Tras su paso por Roma, Turín y Barcelona, el Maserati Grecale y sus diferentes versiones, tanto eléctricas como de combustión, recorrieron el corazón de la capital de la Costa del Sol, con el centro de operaciones en un lugar tan emblemático como Trocadero Casa de Botes o el Muelle Uno, junto al Centro Pompidou, donde los malagueños pudieron descubrir la gama del Maserati Grecale, expuestas como esculturas en movimiento.

El Grecale Urban Tour es un evento por la ciudad que conecta a entusiastas, expertos y amantes de la belleza con el diseño y personalización exclusivas de Maserati, reforzando el compromiso de la marca con ofrecer una experiencia única y transformar la conducción diaria con cada una de sus versiones en algo especial.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el programa de personalización Fuoriserie, que permite a cada cliente crear un Maserati hecho a medida y con un equipamiento único. Este programa mezcla la tradición artesanal de Módena y la maestría de los diseñadores italianos, que combinan innovación y sensibilidad artística para convertir cada Maserati en una pieza irrepetible.

El Maserati Grecale ha sido concebido para convertirse en el SUV más versátil y refinado de la marca. Tiene una amplia oferta, con versiones de combustión, híbridas y eléctricas. El Grecale se presenta como una opción para el uso diario gracias a su motor de 4 cilindros con hibridación ligera y 300 CV, así como a sus múltiples detalles de lujo tanto estéticos como de confort.

La versión Modena, también con motor de 4 cilindros con hibridación ligera, pero con una potencia aumentada a 330 CV, resalta por su enfoque más deportivo, gracias a su diferencial de deslizamiento limitado y la suspensión adaptativa. Por su parte, el Grecale Trofeo representa la variante más extrema de la gama, concebida para ofrecer el máximo rendimiento gracias a su motor V6 Nettuno de 530 CV.

Exposición de Maserati en el Muelle Uno.

Finalmente, el Grecale Folgore marca un hito al ser el primer SUV 100 % eléctrico en la historia de Maserati. Está equipado con una batería de 105 kWh y ofrece una potencia de 550 CV con una autonomía homologada de hasta 580 km. Los precios de la gama Grecale comienzan en los 90.000 € de la versión GT.

Con el Maserati Grecale Urban Tour, la marca reafirma su compromiso con la innovación, el diseño y la belleza en todas sus formas. Y Málaga, de paso, en su papel cultural y económico, se ha convertido en el lugar ideal para este tipo de eventos, donde se unen arte y tecnología.