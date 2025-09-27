Los mejores coches del mundo se dan cita en la Costa del Sol: lujo, diseño y emoción sin límites

El Concurso de Elegancia Costa del Sol es uno de los certámenes automovilísticos más exclusivos de España y se celebrará del 2 al 4 de octubre de 2025, recorriendo los enclaves más emblemáticos de la Costa del Sol.

Desde su creación en 2017, el concurso ha reunido en cada edición una cuidada selección de superdeportivos e hiperdeportivos únicos, con la participación de coleccionistas nacionales e internacionales venidos desde Europa, Estados Unidos y Oriente Medio.

Su creciente notoriedad, gracias a las actividades diseñadas para celebrar la pasión por el automóvil, lo ha convertido en una cita de referencia dentro de los círculos más exclusivos de la automoción.

Siguiendo la estela de certámenes legendarios como Amelia Island, Pebble Beach o Villa d’Este, el Concurso de Elegancia Costa del Sol afronta ahora un nuevo capítulo bajo el impulso de Franziska y Gregor Piëch, junto con todo el equipo de Cavën.

Bastian Metzger, director del certamen, ha señalado que “más que una exhibición de automóviles únicos, este certamen es la expresión de un estilo de vida que combina diseño, historia, ingeniería y la emoción atemporal de conducir. Durante unos días, viviremos esa pasión rodeados de gastronomía de primer nivel, en enclaves de prestigio y en paisajes inigualables de la Costa del Sol, con paradas en lugares tan emblemáticos como Marbella, Mijas o la propia capital, Málaga, compartiendo carretera y experiencias con verdaderos apasionados del automóvil”.

Es la organización del certamen la que se encarga de evaluar cada candidatura, con el objetivo de preservar el más alto estándar de exclusividad. La participación en el Concurso de Elegancia Costa del Sol está reservada a superdeportivos históricos, superdeportivos actuales e hiperdeportivos que sobresalen por su diseño, elegancia e ingeniería: auténticas joyas de valor incalculable y, en muchos casos, de producción ultralimitada y unidades de fabricación única.

Con epicentro en Marbella, el próximo 2 de octubre unos 150 vehículos exclusivos se darán cita en el Magna Golf, escenario de la primera de las tres jornadas, donde los participantes disfrutarán de una velada irrepetible de excelencia automovilística, con vistas privilegiadas al mar y a la montaña marbellí.

En la segunda y tercera jornada, los propietarios recorrerán al volante de sus joyas automovilísticas algunas de las carreteras más espectaculares de la región, con visitas a la capital, Málaga, y a enclaves icónicos como Mijas, además de disfrutar de un día de pruebas privado en el Circuito Ascari, en Ronda, y de experiencias exclusivas en Marbella.

El gran momento del programa será la celebración del Concurso de Elegancia, dividido en dos apartados: uno para vehículos históricos y superdeportivos, y otro reservado a hypercars. Un jurado de prestigio internacional, con experiencia en los certámenes más reconocidos del mundo, evaluará cada modelo en función de su diseño, prestaciones, historia, ingeniería y singularidad, para proclamar a los ganadores en hasta ocho categorías.

El Concurso de Elegancia Costa del Sol cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, epicentro de las actividades, así como de los Ayuntamientos de Málaga y Mijas. La organización pretende fomentar el amor por el automóvil de lujo, exclusivo y de altas prestaciones, al tiempo que promociona a nivel internacional la región en la que se celebra.