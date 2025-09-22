Dacia crece en todos los sentidos: presentan en Málaga el nuevo Bigster

Tahermo, concesionario Dacia en Málaga, ha celebrado la presentación del nuevo Dacia Bigster, el modelo que marca la entrada de la marca en el segmento de los C-SUV y por el que alcanza el 80% del total de potenciales clientes con su gama.

El evento formó parte del Bigster Tour 2025, una caravana que recorre 12 ciudades españolas para acercar esta novedad a medios de comunicación, clientes y colaboradores. La jornada en Tahermo reunió a autoridades locales, empresarios, representantes institucionales y medios especializados.

Presentado por primera vez en 2021, el nuevo Bigster destaca en robustez, habitabilidad y eficiencia, señas de identidad de Dacia. Con 4,60 metros de longitud, el Bigster ofrece un diseño exterior marcado por líneas geométricas y una parrilla con el nuevo emblema “Dacia Link”.

Vista fronto-lateral del Bigster

La iluminación LED en forma de “Y” refuerza su identidad de marca, mientras que en el interior destaca la funcionalidad y el confort, con pantallas digitales de hasta 10,1 pulgadas y una de las mayores capacidades de maletero de su categoría: 702 litros.

El Bigster llega con una gama con tarjeta medioambiental ECO, al incorporar motorizaciones híbridas y microhíbridas. El más potente es el Hybrid 155, que puede circular hasta un 80% del tiempo de uso en modo eléctrico y está fabricado en España, concretamente en la fábrica del Grupo Renault de Valladolid.

El siguiente es el TCe 140, con hibridación ligera de 48V. El ECO-G 140 combina GLP y microhibridación, ofreciendo hasta 1.450 km de autonomía, para finalizar con el TCe 130 4x4, para quienes buscan capacidad por terrenos de tierra sin renunciar a la eficiencia.

Markel de Zabaleta, jefe de prensa de Dacia España, ofreció una presentación detallada del Bigster, destacando su posicionamiento en el mercado, la estrategia de electrificación de la marca y los hitos industriales que representa.

Por la tarde, las instalaciones de Tahermo recibieron a clientes y seguidores de la marca. Javier Romero, experto en producto de Tahermo, explicó a los asistentes las características técnicas, los diferentes niveles de equipamiento y las ventajas de cada motorización.

En ambas sesiones, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar pruebas del nuevo modelo, una experiencia que les permitió comprobar de primera mano su confort de marcha, su habitabilidad y su comportamiento dinámico.

El nuevo Dacia Bigster en vista lateral-trasera

Durante el evento, Rosa Molina, gerente de Tahermo, destacó la estrecha relación de la marca con Málaga: “Desde que Dacia se lanzó en 2004, no hemos dejado de cosechar éxitos, siendo uno de los primeros concesionarios de España que alcanzó las 100 unidades vendidas. Durante los últimos 13 años, el Dacia Sandero ha sido el modelo más vendido en nuestra ciudad, prueba de la confianza que los malagueños depositan en nuestra marca".

Molina destacó que el lanzamiento del Bigster supone un paso adelante para la marca porque “hoy Dacia se hace grande con Bigster, un SUV robusto, familiar y sostenible, que llega para satisfacer las necesidades de los clientes malagueños en un mercado que sigue creciendo. Es la primera vez que un modelo de Dacia cuenta con una motorización fabricada en España, lo que supone un hito para la compañía y para nuestra industria.”

Tomó la palabra posteriormente Laurent Sengenes, director general de Dacia España, que presentó la visión estratégica de la marca, subrayando que el Bigster “es el reflejo de la ambición de Dacia por crecer en segmentos superiores, manteniendo su filosofía de ofrecer la mejor relación calidad-precio”.

Además, destacó la importancia del mercado español dentro de la estrategia de la compañía y señaló el papel de Málaga como uno de los puntos de venta más relevantes para la red comercial de Dacia en el país.