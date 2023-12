El malagueño Andrés García, campeón de España de Moto4: "Si no termino la ESO se acaban las motos"

La saga García sigue dando éxitos al motociclismo malagueño. Si Julio García ya ha destacado en el Campeonato del Mundo de Supersport 300, su hermano pequeño Andrés ha conseguido el título de la categoría Moto4 en la última carrera celebrada en el circuito de Barcelona.

Pero no ha sido fácil, porque esa última carrera se convirtió en una dura prueba para todos los pilotos y sus equipos, que vieron tres salidas después de dos accidentes que ocurrieron en las vueltas iniciales. Pero en todas las salidas el pequeño de los García lograba estar en el grupo de cabeza y luchar por la victoria, como así ocurrió finalmente para alegría de su abuelo Andrés González, auténtico valedor de sus dos nietos, a los que les metió el gusanillo por las motos, quien nos comentaba que “a finales de los ochenta iba habitualmente a la carrera del mundial de motos en Jerez, pasando allí el fin de semana con amigos moteros. Mi máxima ilusión era entrar en los boxes para estar cerca de los pilotos y de los equipos, cosa que nunca conseguía. Sin embargo, ahora vivo en los boxes de los circuitos acompañando a mis nietos, sobre todo a Andrés, que todavía es menor de edad. Quién me iba a decir que esto ocurriría tantos años después”.

La categoría Moto4 es la antesala de Moto3 en el mundial. Tiene un motor de 150 cc de cuatro tiempos, un peso de 80 kg y una potencia aproximada de 20 CV, lo que le permite alcanzar los 180 km/h en determinados circuitos. El salto de Moto4 es habitualmente Pre Moto3 en los campeonatos nacionales, para finalmente llegar al mundial de Moto3 los mejores, muchos de ellos consiguiendo victorias o incluso títulos mundiales, para poder subir a las categorías superiores y lograr el objetivo que casi todos anhelan: correr en MotoGP. Para el joven Andrés García “es el sueño de todos los pilotos, ser campeones del mundo, si es en MotoGP, mejor. Yo me preparo mucho y estudio inglés por si llego al mundial, donde es el idioma común. Tampoco descuido el colegio, porque mis padres me han dicho que si no acabo la ESO se acaban las motos”.

España es, con diferencia, el país con mejor nivel de pilotos de motociclismo en todas las categorías. Por eso, muchos pilotos extranjeros recalan en España para correr en todas sus categorías, lo que puede considerarse un mundial B por el gran nivel de sus participantes, tanto de equipos como de pilotos. El buen trabajo llevado a cabo por la Federación Española de Motociclismo y los promotores privados de cada categoría y el impresionante nivel de circuitos que tenemos, nos sitúa en una envidiable posición dentro del escalafón internacional.

Andrés García competirá en 2024 en la categoría Pre Moto3, en un intento por dar un salto cualitativo que le lleve, quién sabe, al mundial en pocos años. Y su abuelo seguirá estando con él en los boxes de los circuitos, donde tanto deseaba estar desde joven.

