Ni Maricarmen ni decreto: el precio del alquiler en Málaga sube en septiembre y bate otra vez su récord

Ronda y Antequera siguen entre las grandes localidades más asequibles, con 8,2 y 9,1 euros por metro cuadrado, aunque ambas encarecen sus alquileres un 12% anual.

Málaga capital marca su récord con 16,5 euros por metro cuadrado; Marbella y Ojén superan los 23 euros, con subidas interanuales de hasta el 10%.

Alquilar una vivienda media de 100 metros cuadrados en la provincia supone ya un desembolso de 1.880 euros mensuales.

El alquiler en la provincia de Málaga alcanza en septiembre su máximo histórico: 18,8 euros por metro cuadrado, un 5,7% más que hace un año.

El debate sobre el precio del alquiler de la vivienda vuelve a estar sobre la mesa tras el desahucio de Maricarmen, las acampadas en varias ciudades de España, entre ellas Málaga, y el nuevo decreto aprobado por el Gobierno.

Pero, pese a todo esto, el precio sigue subiendo y en Málaga ha vuelto a batir su récord histórico en el mes de septiembre.

Así lo indican los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista, que subrayan que el precio medio del alquiler en la provincia de Málaga está ahora en 18,8 euros por metro cuadrado.

Es su máximo histórico y un 5,7% más que hace un año. Eso indica que, para alquilar una vivienda media de 100 metros cuadrados, hay que pagar 1.880 euros al mes.

En la provincia hay muchos mercados distintos. No es lo mismo alquilar una vivienda de lujo en Marbella que una casita en un pueblo de interior.

Pero hay un denominador común. Todo es carísimo.

En Málaga capital el precio actual es de 16,5 euros por metro cuadrado, su récord y un 3,9% más que hace un año.

En Marbella y Ojén se superan los 23 euros por metro cuadrado, con incrementos interanuales del 8,7 y 10% respectivamente.

En la costa occidental nos encontramos con los 17,9 euros/m2 que se están pidiendo en Torremolinos, los 17,1 de Mijas o los 17,2 de Fuengirola o Benalmádena.

En la costa oriental no es mucho más barato. En Rincón ya está a 13,8 euros/m2, un 7% más que el año pasado; en Vélez Málaga a 11,4, o en Nerja a 15,1.

En el Valle del Guadalhorce se están pidiendo 13,1 euros en Alhaurín de la Torre, mientras que en Cártama o Coín se está en torno a los 11 euros.

Lo más barato dentro de las localidades grandes son Ronda, con 8,2 euros por metro cuadrado, y Antequera, con 9,1 euros. No obstante, el precio se ha incrementado un 12% en el último año en ambas.