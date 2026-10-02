CCOO critica el "desfase insostenible" entre el precio de la vivienda en Málaga y el salario de los ciudadanos

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LO ESENCIAL Las claves CCOO denuncia un «desfase insostenible» entre el precio de la vivienda en Málaga y los salarios, y acusa de inacción a las administraciones públicas. El sindicato estima que comprar o alquilar vivienda libre exigiría ingresos superiores a 80.000 euros, frente a una renta neta media de unos 37.000 euros. Entre 2014 y 2025, el precio de compra por metro cuadrado subió un 86,8%, las hipotecas un 113% y el alquiler un 169%, mientras los salarios crecieron un 45%. CCOO cifra en 32.000 las personas que pueden comprar una vivienda con su salario y pide una mesa de diálogo, ayudas directas y más vivienda pública protegida.

Hay una distancia sideral entre el precio actual de la vivienda en Málaga y el salario medio de los ciudadanos. Es algo que se puede comprobar día a día y que todo el mundo sabe, pero que CCOO ha puesto negro sobre blanco en un estudio.

De hecho, CCOO habla de "desfase insostenible" y culpa a las administraciones públicas de "inacción".

"El esfuerzo que pueden realizar las familias malagueñas para comprar o alquilar una vivienda libre está fuera de su alcance, pues requeriría un salario superior a 80.000 euros para ello, cuando la renta neta media apenas alcanza los 37.000 euros", ha explicado Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga.

El economista del sindicato Antonio Turmo, autor del informe, ha añadido que hay “una brecha desorbitada entre 2014 y 2025, donde el precio del metro cuadrado para compra ha crecido un 86,8%, el valor medio declarado ha aumentado un 112%, las hipotecas se han elevado un 113% y el alquiler por metro cuadrado se ha encarecido un 169%".

En ese mismo periodo, sin embargo, la retribución de la clase trabajadora apenas ha subido un 45%. Así, lógicamente, es imposible.

CCOO cifra en 32.000 las personas que realmente pueden comprar una casa en Málaga con su salario.

El sindicato reclama a “la Junta de Andalucía y a los gobiernos locales la articulación inmediata de una Mesa Técnica de Diálogo Social que garantice ayudas directas a las familias y promueva masivamente la edificación pública protegida".