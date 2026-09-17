Las mujeres empresarias de Málaga premian a Sandra García-Sanjuán y a la activista García Paine

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Sandra García-Sanjuán, presidenta del Grupo Starlite, ha recibido el galardón Victoria de Amupema, la mayor distinción de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga. También se ha reconocido la labor de la activista Mercedes “Nena” García Paine por su compromiso social. El festival Starlite, impulsado por García-Sanjuán en Marbella desde 2012, atrae cada año a más de 350.000 asistentes y destaca por su impacto cultural y social. Amupema ha valorado tanto el compromiso social de las premiadas como la importancia de combatir el miedo y perseverar en el emprendimiento femenino.

El galardón Victoria es la máxima distinción que concede la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema). En este diario tenemos además un grato recuerdo porque el año pasado le fue concedido a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

En este 2026 la persona homenajeada con este premio ha sido Sandra García-Sanjuán, la presidenta del Grupo Starlite. Además también se ha reconocido la labor de la activista Mercedes “Nena” García Paine.

Sandra García-Sanjuán ha creado en Marbella el “festival-boutique” considerado más importante de Europa. Arrancaron en 2012 y atrae a más de 350.000 personas cada año a los conciertos de artistas de primer nivel internacional.

Amupema ha valorado además su reseñable compromiso social, materializado a través de las organizaciones que preside o de las que es cofundadora, como es el caso de Fundación Starlite, Niños en Alegría o Fundación Quiero Trabajo.

García-Sanjuán ha recordado el esfuerzo enorme que supone emprender y, una vez el proyecto crece, mantenerlo y gestionarlo. “Es un esfuerzo enorme y cada uno, a su medida, es un no dormir, es luchar, es una motivación, una cosa de ADN, de querer devolver a la sociedad y no es fácil”.

La empresaria ha animado al resto “a combatir el miedo, la mayor pandemia de este siglo”.

La presidenta de Amupema, María del Mar Solís, ha entregado los premios ante un centenar de empresarias y ha señalado que “el éxito no es fruto de una casualidad sino que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”.