Confirmado por ley: los trabajadores pueden disfrutar de 14 días festivos retribuidos cada año

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EE Imagen de archivo.

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Las claves Generado con IA La ley garantiza a los trabajadores en España 14 días festivos retribuidos al año, sin obligación de recuperarlos. De estos 14 festivos, 8 son nacionales, varios autonómicos y 2 locales, variando según región y municipio. Si un festivo coincide con el día de descanso habitual, puede trasladarse o compensarse según el Estatuto de los Trabajadores. Trabajar en festivo implica compensación económica o un día libre, según el convenio colectivo aplicable.

Además de servir para organizar viajes o aprovechar puentes, los días festivos tienen detrás una garantía legal clara para los trabajadores en España. La normativa reconoce hasta 14 jornadas festivas al año que deben pagarse íntegramente, sin que el empleado esté obligado a compensarlas después con más horas de trabajo.

Esta protección viene recogida en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), que fija ese límite de 14 días festivos anuales, señalando expresamente que son retribuidos y que no cabe exigir su recuperación.

En la práctica, esto quiere decir que cuando una fecha aparece como festiva en el calendario laboral oficial, el empleado puede ausentarse de su trabajo ese día con total normalidad: cobrará igual y no quedará ninguna "deuda" de horas pendiente frente a la empresa.

Este derecho aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena, independientemente del sector, el tipo de contrato o la jornada laboral pactada.

Los 14 festivos no son uniformes en todo el territorio. Se articulan en tres niveles:

-8 festivos nacionales no sustituibles, que se celebran de forma conjunta en toda España. Entre ellos se encuentran el 1 de enero (Año Nuevo), el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el 25 de diciembre (Navidad).

-Festivos autonómicos, que cada comunidad autónoma establece y publica en su boletín oficial. Pueden variar significativamente de una región a otra.

-2 festivos locales, fijados por cada ayuntamiento, que suelen coincidir con la festividad del patrón o patrona del municipio.

Cuando un festivo cae en domingo —o en sábado para quienes no trabajan ese día—, el Estatuto permite al Gobierno trasladar ese descanso al lunes inmediatamente posterior.

Sin embargo, no todos los festivos se trasladan automáticamente. Esto implica que, en determinadas circunstancias, el empleador podría estar obligado a ofrecer compensación cuando el festivo coincide con el día de descanso habitual del trabajador.

Las empresas tienen la obligación de adaptar sus calendarios laborales internos a los festivos oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los correspondientes boletines autonómicos.

Si un trabajador es requerido para trabajar en un día festivo, la empresa deberá compensarlo económicamente o con un día de descanso compensatorio, según lo estipulado en el convenio colectivo correspondiente.

Si tienes dudas sobre los festivos aplicables en tu municipio o comunidad autónoma, puedes consultar el BOE, el boletín oficial de tu comunidad o dirigirte a la Inspección de Trabajo.