El precio de los pisos en Frigiliana, Cómpeta y Nerja, los preferidos por los extranjeros, sube más de un 30% en 5 años

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de la vivienda en Frigiliana, Cómpeta y Nerja ha subido más de un 30% en los últimos cinco años. Estos municipios malagueños son los preferidos por los compradores extranjeros, especialmente británicos, holandeses, suecos y alemanes. En Cómpeta, el 61% de los anuncios de pisos en venta son vistos por extranjeros; en Frigiliana, el 57%; y en Nerja, el 56%. El auge de la demanda extranjera, con mayor poder adquisitivo, ha impulsado el encarecimiento de la vivienda en estas localidades.

Hay dos tipos de turistas extranjeros. Los que vienen a Málaga buscando sol y tranquilidad, muchos de ellos jubilados, y los que vienen a pasar unos días de fiesta.

Los intereses y gustos de unos y otros no suelen tener nada que ver. Los primeros suelen ser personas de mayor edad y muchos de ellos quieren comprar una vivienda.

Es un fenómeno que se repite a lo largo de toda la costa española, con especial énfasis en lugares como Málaga, Almería, Alicante, Mallorca o la costa catalana.

¿Para qué pasar frío en Bristol, Amsterdam u Oslo pudiendo comprar un piso en Nerja y disfrutar del sol prácticamente todo el año? Ahí está la proliferación de colonias de extranjeros. La mayoría ni saben español ni están especialmente integrados en la sociedad local, pero tampoco les importa mucho.

La plataforma inmobiliaria Idealista publicó el pasado 28 de agosto un informe llamativo. Hablaba de los municipios más deseados por los extranjeros para comprar una vivienda en España y sus nacionalidades.

En el caso de Málaga, las tres localidades preferidas eran Cómpeta, Frigiliana y Nerja. Dicho de otra forma, era donde más extranjeros veían los anuncios de compraventa.

En Cómpeta, por ejemplo, el 61% de los anuncios de pisos en venta eran vistos por extranjeros, la mayoría británicos, holandeses y alemanes.

En Frigiliana era el 57%, con británicos, holandeses y suecos como protagonistas, y en Nerja el 56% con suecos, británicos y holandeses.

Si la demanda crece y mucha de ella es extranjera, con poder adquisitivo más alto, la pregunta es evidente. ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en esas tres localidades en los últimos años?

La respuesta es que lo ha hecho por encima del 30%.

Según los datos de Idealista, en Cómpeta se ha pasado de los 1.467 euros por metro cuadrado en octubre de 2021 a los 1.949 euros de este pasado mes de agosto, un 32% más.

En Frigiliana se ha pasado de 2.388 a 3.248 euros por metro cuadrado, un 36% más.

Y el mayor auge se ha producido en Nerja, donde en octubre de 2021 se podían comprar viviendas por 2.866 euros el metro cuadrado y la media actual está en 3.952 euros, un 38% más.

Adquirir una casa es una auténtica odisea, la de Nolan se queda en pañales. En todos los municipios de Málaga es ahora bastante más caro que hace cinco años. De hecho, en esas tres localidades se queda corta si se compara con el 75% de aumento de la provincia en general.

No obstante, Málaga es una provincia compleja desde el punto de vista inmobiliario ya que toca todos los palos. Desde las mansiones de megalujo de Marbella y Benahavís a más de 8.000 euros el metro cuadrado a las pequeñas casas de interior cuyo coste apenas supera los 1.000 euros el metro cuadrado.

En el caso que nos ocupa, Frigiliana, Cómpeta y Nerja, tanto por el mayor interés de los extranjeros como de los clientes nacionales, la realidad es que comprar una vivienda es más de un 30% más caro que hace cinco años. Y no tiene pinta de que se vaya a frenar esta tendencia alcista.