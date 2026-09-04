Telpark compra su cuarto parking en Marbella y declara a Málaga zona estratégica: "Queremos seguir creciendo"

La compañía impulsa la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos, contando ya con 18 en Marbella y 7 en Fuengirola, aunque el acceso a la potencia eléctrica es un reto.

Telpark apuesta por crecer en la Costa del Sol y Andalucía, mostrando interés en adquirir aparcamientos privados pequeños y ampliar servicios de movilidad urbana.

La empresa gestiona más de 320.000 plazas en 150 ciudades de España, Portugal y Andorra, y considera a Málaga como una zona estratégica para su expansión.

Telpark ha comprado el parking Centro Marbella, sumando cuatro aparcamientos en propiedad en la ciudad y alcanzando 1.021 plazas en Marbella.

Aparcar en el centro de las ciudades es misión casi imposible y cuando se ve la P de un parking, sobre todo si tiene plazas libres, da una sensación de alivio aunque sepas que no va a ser barato.

La gestión de aparcamientos es un negocio creciente y uno de los grandes actores en España es Telpark. Está participada por el fondo de inversión Macquarie y gestiona más de 320.000 plazas en 150 ciudades de España, Portugal y Andorra.

Su presencia en Málaga es importante y quieren ir a más. Acaban de comprar el parking Centro Marbella. Lo gestionaban desde 2019 y ahora son los propietarios.

Este parking, ubicado en una buena zona, tiene 119 plazas de rotación. No es el único. Telpark es el propietario de otros tres aparcamientos más en Marbella: Mercado de Marbella, Las Terrazas y Paseo Marítimo. En total, es el dueño de 1.021 plazas en esta localidad malagueña. En España gestionan 240 aparcamientos, de los que 27 son en propiedad.

Por otra parte, gestionan en régimen de concesión el parking Plaza España de Fuengirola y el SARE de este municipio. En total, 1.265 plazas en Málaga.

Antonio Jimenez, directivo de Telpark. Telpark

EL ESPAÑOL de Málaga se ha puesto en contacto con Antonio Jiménez, director de Desarrollo de Negocio de Telpark.

"Los aparcamientos de Andalucía han sido de los que mejor han funcionado de la compañía porque la estacionalidad es cada vez menor y hay localidades donde hay una presencia muy potente de personas todo el año", explica.

En este sentido, Jiménez asegura que "tenemos mucho interés en crecer en la Costa del Sol y Andalucía". Por lo tanto, están abiertos a que surjan oportunidades.

Hay dos tipos de parkings. Están los municipales, que son gestionados normalmente por empresas públicas o privadas a través de concesiones. Representan el 80% del negocio de Telpark.

Y luego están los aparcamientos privados, aquellos que pertenecen a familias o a otras empresas. "Hay muchos aparcamientos pequeños en el sector privado y son los que queremos ir inspeccionando buscando oportunidades", destaca Jiménez.

Telpark no es una empresa inmobiliaria al uso, sino que habla de ecosistemas de movilidad. Es decir, no compra y alquila plazas de parking como único fin sino que también realiza servicios de movilidad urbana como gestión de zonas de bajas emisiones, carga y descarga, aparcamientos disuasorios o cargas eléctricas.

"Integrarnos con la ciudad, crear productos digitales o mejorar la experiencia de usuario es nuestra vocación", indica el directivo.

Precisamente una de las líneas en la que ven más recorrido es la de la instalación de puntos de carga para coches eléctricos. Actualmente tienen 1.600 puntos de recarga en toda España. En Marbella cuentan con 18 y en Fuengirola 7.

La mayoría de los cargadores están en el interior de los parkings. "Nuestra idea es crecer en esta rama, pero el crecimiento va por demanda y es cierto que el acceso a la potencia es un factor limitante. No siempre la compañía eléctrica tiene potencia disponible y luego hay que analizar el tamaño de los cargadores y su potencia", afirma.