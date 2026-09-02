Enrique Colilles, nuevo delegado de la patronal CESUR en Málaga

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Las claves Generado con IA Enrique Colilles ha sido nombrado nuevo delegado en Málaga del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR). Colilles es actualmente CEO de Montosa y presidente del Consejo Europeo del Pistacho. Durante casi 30 años fue director general de Trops y trabajó recientemente en Portugal con Treemond. CESUR destaca el conocimiento de Colilles sobre el tejido empresarial malagueño y su capacidad para impulsar la competitividad y el desarrollo económico de la región.

Enrique Colilles, uno de los históricos directivos del sector agroalimentario malagueño, ha sido nombrado nuevo delegado en Málaga del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR).

"Con este nombramiento, CESUR refuerza su interlocución directa en un territorio clave, ampliando su capacidad para acompañar a los sectores productivos, promover alianzas estratégicas y apoyar iniciativas que generen empleo de calidad y atraigan inversión", explican desde esta patronal.

Enrique Colilles es actualmente el CEO de Montosa, una de las mayores empresas de aguacate y mango de la Axarquía.

Durante casi tres décadas fue el director general de Trops. En abril de 2024 dio la sorpresa al dejar Trops y trasladarse a Portugal como director general de la empresa agroalimentaria Treemond.

Este año ha decidido regresar a Málaga y fue rápidamente contratado por Montosa. Además, es presidente del Consejo Europeo del Pistacho.

“La trayectoria de Enrique Colilles y su profundo conocimiento del tejido empresarial malagueño lo convierten en un aliado estratégico para CESUR. Su liderazgo y compromiso serán fundamentales para impulsar proyectos que fortalezcan la competitividad y el desarrollo económico de Málaga y del conjunto del Sur de España”, ha señalado Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de CESUR.