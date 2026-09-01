Málaga lidera el aumento de empresas en España en la última década: tiene más que todo el País Vasco

El crecimiento ha sido especialmente notable en servicios y construcción, mientras que la industria se mantiene estable y la agricultura pierde presencia.

El 81% de las empresas malagueñas pertenecen al sector servicios, que emplea al 84% de los trabajadores de la provincia; la construcción y la industria tienen menor peso.

La provincia acumula casi el 25% de todas las empresas de Andalucía y supera en número de empresas a regiones como el País Vasco o Castilla La Mancha.

Málaga lidera el crecimiento empresarial en España con un aumento del 13,6% en la última década y 60.798 empresas inscritas en la Seguridad Social.

Se dice que Málaga está de moda y que está creciendo como la espuma desde el punto de vista económico. Todo siempre depende del color del cristal con el que se mire, pero los datos oficiales son los que son y confirman ese auge.

Málaga tenía a 31 de julio un total de 60.798 empresas inscritas en la Seguridad Social. Son 7.285 más que justo una década atrás, en julio de 2016.

Eso representa un incremento del 13,6% y es el mayor de España. En Madrid (toda la comunidad autónoma) el aumento ha sido del 10,7%, en Barcelona del 5%, en Valencia del 10,7% y en Alicante -una provincia que guarda muchas similitudes con Málaga- del 8,4%.

Si se analiza desde un punto de vista andaluz, Málaga lidera tanto el crecimiento como el volumen de empresas. De hecho, Málaga acapara casi el 25% de todas las empresas dadas de alta en la región.

En número, la segunda es Sevilla con 55.793 y la tercera Cádiz con 33.734. La provincia gaditana ha sido la segunda con mayor empuje del país en estos diez años con un crecimiento del 12,4%.

¿Es Málaga la provincia con más empresas de España? Lógicamente no. Lidera el crecimiento porcentual en la última década, pero hay más empresas en otros lugares. Eso sí, las distancias se van acortando.

Málaga es la quinta provincia española con más empresas. En Madrid han sumado casi 20.000 compañías más en diez años hasta rozar las 200.000 (repetimos, la comunidad autónoma porque en toda Andalucía hay 250.000). En Barcelona hay 173.500 inscritas en la Seguridad Social, mientras que en Valencia hay cerca de 80.000. En Alicante hay apuntadas 63.800.

Las estadísticas ofrecen realidades curiosas. Una es que solo la provincia de Málaga tiene, por ejemplo, más empresas que todo el País Vasco o que toda Castilla La Mancha.

Otra cosa es el tamaño de estas compañías, que sigue siendo el talón de Aquiles. La mayoría, tanto en Málaga como en el conjunto español, son micropymes y pymes, aunque es cierto que en el caso malagueño hay un déficit de empresas grandes.

¿Es mejor tener una empresa con 1.000 empleados que facture 100 millones de euros que 100 empresas con 10 empleados que facturen un millón de euros cada una?

Hay expertos y mensajes para todo. Una empresa grande puede tener más recorrido internacional, fortaleza financiera y economía de escala. Pero la red de tener 100 empresas funcionando es mucho más segura.

Sectores

Todo el mundo sabe que Málaga vive del turismo y, por tanto del sector servicios. Pero, ¿cómo se traduce realmente eso en empresas y trabajadores?

La Seguridad Social lo dice claro. Dentro del sector servicios hay inscritas en Málaga un total de 49.739 empresas, el 81% del total, con 488.958 trabajadores, el 84% del total.

La dependencia es evidente, aunque también es cierto que es estructural. Málaga lleva décadas con este modelo productivo, le va relativamente bien y no hay visos de cambio.

En la construcción hay 6.286 empresas dadas de alta en Málaga, con 48.876 trabajadores, el 10% y el 8,4% respectivamente del total.

La industria cuenta con 2.650 empresas y la agricultura con 2.123.

En la última década hemos comentado que ha habido un crecimiento total del 13,6%. Sin embargo, el reparto ha sido desigual.

Ha experimentado un fuerte auge en servicios -ahora hay 6.200 empresas más- y en la construcción -1.400 empresas más-, mientras que se ha mantenido estable en la industria y ha bajado en la agricultura.