Málaga, la provincia que más paga por la inflación en Andalucía: su IPC se sitúa por encima de la media regional

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga registra una inflación superior a la media andaluza desde enero de 2025, sin bajar nunca del dato regional. En julio de 2026, el IPC de Málaga alcanzó el 3,6%, la cifra más alta de Andalucía y igual a la nacional. El informe atribuye el repunte inflacionista al encarecimiento de la energía y la logística internacional. El crecimiento económico de Málaga supera al andaluz y español, aunque afronta retos como el acceso a la vivienda y la sostenibilidad turística.

Málaga vive un contraste importante. Su economía crece más que la media nacional y andaluza, pero también encarece la vida de sus residentes por encima de esa misma media. Así se detalla en el Barómetro Económico de la provincia, elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga, que recoge los datos del primer semestre de este año.

Concretamente, la inflación malagueña se situó en mayo de 2026 en el 3,2%, exactamente igual que en España pero dos décimas por encima del 3,0% registrado en Andalucía.

Además de estos datos ofrecidos por el Barómetro Económico de la provincia, el Instituto Nacional de Estadística ya cuenta con cifras actualizadas de los últimos meses. En junio de 2026, el IPC de Málaga se situó en el 3,1%, frente al 2,8% de Andalucía y el 3,2% de España.

En julio, sin embargo, Málaga repuntó con fuerza hasta el 3,6%, la tasa más alta de toda Andalucía ese mes, volviendo a igualar exactamente el dato nacional (también 3,6%) y situándose tres décimas por encima de la media andaluza (3,3%).

Para agosto todavía no hay datos provinciales: el INE solo ha publicado el indicador adelantado nacional, que apunta a un fuerte repunte hasta el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio.

El repaso mes a mes desde enero de 2025 confirma que se trata de una tendencia sostenida. En febrero de 2025, Málaga llegó a marcar un IPC del 3,7%, frente al 3,0% andaluz. En octubre del mismo año, la brecha seguía activa: 3,6% en la provincia frente a 3,2% en Andalucía.

En ningún mes de la serie recogida en el barómetro (de enero 2025 a mayo 2026) el IPC malagueño ha llegado a igualar al andaluz, y tampoco se ha situado por debajo.

La escalada más reciente se produjo en marzo de 2026, cuando el IPC malagueño repuntó hasta el 3,5%, su nivel más alto en el semestre, superando tanto a Andalucía (3,3%) como a España (3,4%).

Ese pico coincidió, según recoge el propio informe, con el encarecimiento generalizado de la energía y la logística a nivel internacional.

Es precisamente en ese tramo final (marzo, abril y mayo de 2026) cuando la brecha con Andalucía se estrecha hasta su mínimo del semestre, dos décimas (3,5% frente a 3,3%; 3,4% frente a 3,2%; 3,2% frente a 3,0%), frente a diferencias de entre tres y siete décimas que fueron la tónica durante buena parte de 2025.

Repasando los diecisiete meses de la serie (enero de 2025 a mayo de 2026), Málaga nunca ha registrado un IPC inferior al español.

La diferencia ha oscilado entre las siete décimas de febrero de 2025 (3,7% frente a 3,0%) y las apenas dos décimas de marzo y abril de 2026 (3,5% frente a 3,4%, y 3,4% frente a 3,2%, respectivamente), hasta que en mayo de 2026 ambas cifras convergen por primera vez en el 3,2%.

El informe pone el foco en la inflación subyacente. Aquí la comparación se hace a nivel de Andalucía y España, ya que el INE no desagrega este dato por provincias: en mayo de 2026, la subyacente andaluza se situó en el 2,9% y la española en el 3,0%, frente al 2,2%-2,4% con que arrancó 2025.

El repunte de la subyacente a lo largo del año es, según el barómetro, uno de los factores que más condicionan tanto el consumo de los hogares como los costes de las empresas.

Según detallan los economistas en este informe, la provincia continúa mostrando un "mejor desempeño" que Andalucía y España en numerosos indicadores, aunque deberá afrontar retos relacionados con el acceso a la vivienda, la sostenibilidad del crecimiento turístico y el fortalecimiento de la confianza empresarial.