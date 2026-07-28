Récord de trabajadores en Málaga y subida del paro: la población activa se acerca ya al millón de personas

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga alcanza un récord histórico de 835.500 personas ocupadas, la cifra más alta registrada hasta ahora. La población activa en Málaga se acerca al millón, llegando a 966.700 personas que quieren y pueden trabajar. El paro sube, con 131.200 desempleados y una tasa de paro del 13,5%, superior a la media nacional del 9,8%. El 84% de los trabajadores malagueños está empleado en el sector servicios, lo que genera preocupación por la temporalidad y la calidad del empleo.

Récord histórico de trabajadores en Málaga. Pero suben el paro y la tasa de paro. Es lo que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística.

Vamos por partes. Málaga acabó el segundo trimestre del año con 835.500 personas ocupadas, es decir, trabajando. Nunca se había alcanzado esa cifra tan alta. De hecho, se superó la cota de los 800.000 ocupados el verano pasado y, de momento, no se ha reducido.

Se está generando, por tanto, empleo y eso es siempre una buena noticia.

Málaga es una de las provincias más dinámicas de España. Atrae cada año a miles de personas procedentes de otras partes del país y del extranjero que quieren trabajar y residir aquí.

Eso se aprecia en la población activa, el número de personas con más de 16 años que quiere y puede trabajar. En Málaga no para de subir trimestre tras trimestre. Ahora ya está cerca del millón de personas. 966.700 para ser exactos.

Se está contratando a mucha gente, pero aun así viene más. Por eso el paro sigue creciendo. En el segundo trimestre del año se contabilizaron 131.200 desempleados, 15.000 más que en marzo y el registro más alto desde el primer trimestre de 2025.

Hay más personas trabajando, pero muchas más que quieren un empleo, por lo que el ideal del pleno empleo sigue lejos.

Lo podemos ver en la tasa de paro, que ha vuelto a subir en el segundo trimestre hasta el 13,5% en la provincia. Es un punto más que en marzo y tres décimas menos que hace un año.

Si se compara con la media nacional, Málaga sigue por encima con una diferencia de algo más de tres puntos. La tasa de paro española está en el 9,8%.

Es una buena noticia, por tanto, que Málaga siga aumentando su volumen de empleo. Pero la pregunta es ¿qué capacidad de absorción tiene realmente esta provincia? ¿cuántas personas pueden llegar a trabajar? De momento, hay 131.000 que quieren y no pueden.

"Desde CCOO valoramos positivamente el crecimiento del empleo, pero advertimos de que el debate ya no puede centrarse únicamente en cuántos empleos se crean, sino en qué tipo de empleo se está creando. La realidad es que el 84 % de las personas ocupadas trabajan en el sector servicios, un modelo económico excesivamente dependiente del turismo, el comercio y la hostelería que continúa generando una elevada temporalidad, jornadas parciales involuntarias y una enorme flexibilidad a costa de las condiciones laborales de las personas trabajadoras", afirman desde el sindicato CCOO en Málaga.

"El empleo del futuro debe ser indefinido, estable y, especialmente, a jornada completa. No podemos conformarnos con aumentar las estadísticas de ocupación mientras miles de personas continúan trabajando con jornadas insuficientes o salarios que no permiten desarrollar un proyecto de vida digno”, señala Patricia Laguna, secretaria de Organización y Finanzas de CCOO Málaga.