Málaga saca músculo en la creación de empleo en el primer trimestre de 2026: crece un 6,2% frente al 2,4% de España

Las claves

Las claves Generado con IA El empleo en Málaga creció un 6,21% interanual en el primer trimestre de 2026, superando a Andalucía (4,08%) y a España (2,42%). El número de personas ocupadas en Málaga alcanzó las 807.100, mientras que el desempleo bajó un 11,9%, la mayor reducción entre las tres escalas territoriales. La provincia incrementó su población activa un 3,53% y la afiliación a la Seguridad Social subió un 3,48%, ambos datos por encima de la media nacional y andaluza. La tasa de paro en Málaga se situó en el 12,6% en el primer trimestre de 2026, mejorando respecto al año anterior, aunque todavía por encima de la media nacional.

El mercado laboral se confirma como uno de los grandes puntos fuertes de la economía malagueña en el primer trimestre de 2026. Según el último Barómetro Económico publicado por el Colegio de Economistas de Málaga, el empleo en la provincia creció un 6,21% interanual en el primer trimestre del año, muy por encima del 4,08% registrado en Andalucía y del 2,42% de España.

En cifras absolutas, Málaga cerró el primer trimestre de 2026 con 807.100 personas ocupadas, frente a las 759.900 de un año antes. Andalucía, por su parte, alcanzó los 3.617.900 ocupados (+4,08%) y España los 22.293.000 (+2,42%).

El desempleo también evoluciona de forma favorable. El número de parados en la provincia se situó en 116.200 personas en el primer trimestre de 2026, un 11,9% menos que un año antes. Se trata de la mayor caída de las tres escalas territoriales analizadas: en Andalucía el descenso fue del 7,1% (621.700 parados) y en España, del 2,89% (2.708.600 parados).

El número de activos en la provincia asciende a 923.300 personas, un 3,53% más que hace un año, un crecimiento también superior al de Andalucía (2,27%) y España (1,82%).

El barómetro dibuja un mercado de trabajo malagueño que crece más y destruye menos empleo que el conjunto de España y Andalucía, con activos, ocupados y afiliación al alza y desempleo a la baja en todas sus variantes de medición.

Los datos del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) respaldan esta evolución. En enero de 2025 había 121.486 personas paradas inscritas en la provincia; en mayo de 2026, la cifra había bajado hasta 102.207, con altibajos estacionales típicos de una economía con fuerte peso turístico.

La afiliación a la Seguridad Social refuerza el diagnóstico positivo. En mayo de 2026, la provincia contaba con una media de 771.294 trabajadores afiliados, un 3,48% más que un año antes. Este ritmo de crecimiento supera al de Andalucía (3.619.811 afiliados, +2,16%) y al de España (22.337.806 afiliados, +2,54%).

A pesar de estos avances, la tasa de paro malagueña se mantiene en el 12,6% en el primer trimestre de 2026, por encima de la media nacional. No obstante, la cifra mejora de forma notable respecto al 14,8% del primer trimestre de 2025 y continúa la senda descendente marcada por los trimestres anteriores: 13,2% en el segundo trimestre de 2025, 12,3% en el tercero y 11,7% en el cuarto.