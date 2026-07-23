Princesa Sánchez, nueva presidenta de AJE Málaga: "Emprender no es elegir entre tener una empresa y una vida"

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Las claves Generado con IA Princesa Sánchez ha sido elegida presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, siendo la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación en 1994. En su discurso, Sánchez defendió la conciliación entre la vida empresarial y personal, reivindicando que emprender no implica renunciar a una vida plena. La nueva presidenta ha decidido mantener a los miembros de la Comisión Ejecutiva liderada por su predecesor, José González Villodres. El acto contó con la presencia de Javier González de Lara, quien destacó el papel del espíritu joven y la capacidad de los empresarios para convertir la incertidumbre en oportunidades.

Princesa Sánchez ha sido elegida hoy presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Es un hecho histórico ya que es la primera vez que una mujer preside esta institución, fundada en 1994.

Sánchez promete ser reivindicativa y ya lo ha hecho en sus primeras declaraciones como presidenta. De hecho, en mayo presentó una gala de AJE con su bebé encima para reclamar la conciliación de la vida empresarial y familiar de los autónomos.

"Emprender no es elegir entre tener una empresa y tener una vida. Se trata de generar el proyecto de vida capaz de permitirte realizar la profesión que amas, aportando valor a la sociedad, generando oportunidades de riqueza para los demás, pero sobre todo diseñando la vida que deseas", ha apuntado.

En este sentido, Sánchez ha añadido que "claro que habrá sacrificio, y habrá esfuerzo. Esto no es un camino de rosas. Especialmente en este país que vivimos que tanto exprime a la persona autónoma y empresaria. Pero habrá éxito. El éxito que, cada quien como lo entienda, es inherente a conciliar la vida personal y la profesional, a ser feliz viviendo de lo que haces y en el hogar que te has diseñado. Porque emprender es elegir, hoy elegimos no renunciar”.

Princesa Sánchez con Javier González de Lara y Natalia Sánchez, entre otros directivos. AJE Málaga

La nueva presidenta de AJE ha querido mantener a los miembros de la Comisión Ejecutiva liderada por su predecesor, José González Villodres.

El equipo lo forman Espe Olea, fundadora de Supertú; José Miguel Cisneros, responsable de Totten Creative Agency; Ricardo Nandwani, director de Aticco Software; el director de Pilarbox, José González Villodres; la directora comercial de MicroCad Informática, María Mérida-Nicolich; la creadora y desarrolladora de la firma Lásermy, María Sánchez Béjar, y la responsable de Rosemary, María Núñez de Castro.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara, ha presidido el acto y ha destacado que "vivimos tiempos de incertidumbre, de cambios rápidos y desafíos permanentes. Pero también estamos demostrando que somos capaces de convertir esa incertidumbre en nuevas oportunidades. Y en esa tarea resulta imprescindible el espíritu joven que representáis en AJE. Un espíritu del que, además, nos contagiamos todos: energía, creatividad, inconformismo, capacidad para innovar y, sobre todo, voluntad de afrontar cada desafío con optimismo e ilusión”.