Málaga frena su crecimiento en 2026 por las inundaciones o la falta de AVE, pero sigue liderando la economía andaluza

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga lidera el crecimiento económico andaluz en 2026 con un aumento del PIB del 2,4%, pese a frenar su ritmo respecto a 2025. Las inundaciones y la falta de AVE con Madrid han influido en la desaceleración del crecimiento malagueño este año. Sevilla y Cádiz siguen a Málaga en dinamismo económico, mientras Jaén presenta el menor crecimiento previsto (1,3%). El empleo en Andalucía crecerá un 2,5% y la tasa de paro bajará al 14,3%, impulsados por el aumento del consumo privado.

Málaga tira, una vez más, del carro andaluz. Y lleva muchos años haciéndolo. Este año aumentará su Producto Interior Bruto (PIB) un 2,4%, siendo la provincia con mayor crecimiento en la comunidad andaluza.

Así lo estima Analistas Económicos de Andalucía, un grupo de estudios dependiente de Unicaja, en su último informe publicado este jueves.

El 2026 no está siendo tan espectacular como el 2025. De hecho, Málaga frena su crecimiento ya que el año pasado elevó su PIB un 3,7% y este ejercicio lo hará a menor velocidad. Las fuertes inundaciones de principios de año o estar varios meses sin AVE con Madrid no han ayudado.

Es un fenómeno común. La economía andaluza se incrementó en 2025 un 3,2% y en 2026 lo hará un 2%. No es raro teniendo en cuenta las guerras, los aranceles y la incertidumbre mundial.

Centrándonos en este 2026, siendo aún solo previsiones ya que falta medio año por ejecutarse y puede pasar de todo, la provincia más dinámica es Málaga seguida de Sevilla (2,3% más) y Cádiz (2,2% más).

Granada estará en la media andaluza (2%) y el resto por debajo, siendo Jaén la que presenta un menor registro con un crecimiento esperado del PIB del 1,3%.

Se estima que el PIB español se elevará un 2,2%, por lo que Málaga y Sevilla estarán ligeramente por encima.

En cualquier caso, la previsión es seguir aumentando el PIB y desde Analistas Económicos lo achacan al aumento del consumo privado. Prevén que el empleo crezca un 2,5% en Andalucía y la tasa de paro se rebaje nueve décimas hasta el 14,3%.

De cara a 2027 la tendencia es también a la baja. Este grupo de estudios de Unicaja considera que el PIB andaluz crecerá un 1,8%, especialmente si se intensifica el conflicto en Oriente Medio.