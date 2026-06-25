El gigante malagueño del aceite de oliva Dcoop facturó 1.421 millones de euros el año pasado

Las claves

Las claves Generado con IA Dcoop facturó 1.421 millones de euros en 2025, un 8% menos que el año anterior, afectada por las condiciones climáticas y la caída de precios. El aceite de oliva y las aceitunas representaron el 63% de la facturación del grupo, con 875 millones de euros ingresados en este segmento. Las exportaciones aumentaron un 10% en volumen, pero la facturación exterior cayó un 23% debido a la bajada de precios, situándose en 697 millones de euros. La cooperativa diversificó su actividad abriendo una línea de cítricos y reforzando su apuesta por zumos con la compra de Zumos Palma y la marca Zumosol.

La cooperativa Dcoop, una de las líderes mundiales en el sector del aceite de oliva, facturó el año pasado 1.421 millones de euros.

Este jueves se ha reunido la asamblea general para aprobar las cuentas de 2025 y analizar qué pasos seguir en el futuro. El año pasado hubo muchas lluvias y un verano muy seco y caluroso, afectando a la producción del aceite de oliva, el principal producto de Dcoop, y a su precio, que fue a la baja.

En este sentido, han detallado que el Grupo Dcoop facturó 1.349 millones de euros en 2025, lo que supuso un descenso del 13,2% respecto al año anterior. Si se añaden las filiales se alcanzaron los 1.421 millones de euros. Los ingresos totales en 2024 fueron de 1.554 millones, por lo que la merma ha sido del 8%.

Un aspecto relevante, según han detallado en la asamblea, es que exportaron 278 millones de kilos, litros o unidades de sus productos. Fue un 10% más. Sin embargo, la caída del precio ha provocado que la facturación por esa venta exterior se haya mermado un 23% hasta los 697 millones de euros.

Aceite y aceitunas, el 63%

El aceite de oliva es el producto estrella, pero la cooperativa con sede en Antequera tiene una gran diversificación. De hecho, este pasado año abrieron una línea de cítricos con varias productoras andaluzas.

"El futuro de esta sección pasa por comercializar el zumo de estas naranjas, una apuesta por la industrialización que se conseguirá con la compra de la fábrica de Zumos Palma en Palma del Río y la adquisición de la marca Zumosol", han indicado.

Un momento de la asamblea de Dcoop.

El segmento del olivar (aceite y aceitunas de mesa principalmente) facturó el año pasado 875 millones de euros, el 63% del total del grupo. Por el aceite ingresaron 723 millones de euros.

La división de ganadería vendió productos por valor de 138 millones de euros. Además hay que añadir que Dcoop produce leche y queso de cabra con la que han facturado 34 millones.

Vino y frutos secos

También disponen de varias bodegas en su porfolio que generaron unos ingresos de 100 millones de euros "en un año marcado por una vendimia por debajo de la media de los últimos años debido a la evolución climatológica", comentan.

La sección de Frutos Secos (almendras y pistachos) finalizó 2025 con una facturación de 56 millones de euros, un 51% más, gracias al aumento de la cosecha y del precio.