Fundación Unicaja reelige a José Manuel Domínguez como presidente por unanimidad e incorpora a tres patronos

Las claves

Las claves Generado con IA José Manuel Domínguez ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la Fundación Unicaja hasta 2030. Se incorporan tres nuevos patronos: Carlos Chicano Ruiz, Daniel Carrasco Díaz y Rafael Carmona Campos, manteniéndose el Patronato con 15 miembros. La Fundación ha creado la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales, liderada por Manuel Castillo, para reforzar alianzas y el plan estratégico 2026-2028. Bajo la presidencia de Domínguez, la Fundación Unicaja ha incrementado ingresos, actividades y alianzas, y ha impulsado nuevos proyectos sociales y empresariales.

José Manuel Domínguez fue elegido presidente de la Fundación Unicaja en junio de 2022 tras unos meses muy convulsos que acabaron con la salida de Braulio Medel del puesto y un importante cambio en el Patronato.

Cuatro años más tarde, Domínguez ha sido reelegido en este mismo cargo hasta 2030 por el Patronato de la Fundación por unanimidad, reforzando así su gestión en esta entidad.

Así lo ha comunicado este jueves la Fundación Unicaja, que ha recordado que en "2023 se puso en marcha un plan de revisión del gobierno corporativo para identificar áreas de mejora y adoptar las mejores prácticas en esta materia. Entre sus principales medidas estaban una evaluación anual de los órganos de gobierno, la creación de nuevas comisiones de apoyo al Patronato, y el fomento de la transparencia informativa externa e interna".

Por otra parte, se han incorporado los nuevos patronos Carlos Chicano Ruiz, Daniel Carrasco Díaz y Rafael Carmona Campos.

El Patronato seguirá integrado por 15 miembros: dos pertenecientes al grupo de entidades fundadoras de Unicaja; uno al grupo de entidades públicas o privadas representativas de intereses colectivos (Junta de Andalucía); siete al grupo de personas con conocimientos y experiencia específicos en materia financiera, y cinco al grupo de personas independientes de reconocido prestigio profesional.

Otro de los aspectos relevantes ha sido la creación de la División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales encabezada por Manuel Castillo.

"La nueva División pone el foco en el seguimiento del Plan Estratégico 2026-2028 y los proyectos transversales de la Fundación, fortalecerá el desarrollo de alianzas institucionales y relaciones con los stakeholders, y difundirá el relato corporativo con coherencia estratégica", detallan.

Una etapa fructífera

La Fundación Unicaja es el máximo accionista de Unicaja con el 31% de los títulos. Domínguez puso paz en la Fundación en un momento de máxima tensión por la gobernanza en el banco, ya que varios de los anteriores patronos, apoyados por Braulio Medel, defendían las tesis de Liberbank en detrimento de las de la propia Unicaja.

Esa tensión finalizó con la destitución de esos patronos, la salida de Medel y la llegada de Domínguez. En este periodo han desarrollado el Plan Estratégico 2023-2025, el primero de la institución y una herramienta clave para la consolidación como referente de la obra social privada de Andalucía. Ahora están inmersos en el nuevo plan entre 2026 y 2028.

Desde la institución indican que "en estos cuatro años la Fundación Unicaja ha experimentado notables avances en su gestión, entre ellos: un significativo incremento de los ingresos y gastos; también del número de actividades realizadas y personas beneficiarias; la creación de un fondo de contingencia para garantizar el desarrollo de la actividad principal; la potenciación de alianzas para grandes proyectos; un plan de apertura de nuevas sedes en Andalucía; la renovación de la imagen corporativa, y el impulso al primer convenio colectivo para los trabajadores".

A eso se le suma la constitución de sociedades 100% participadas como Fundatia (holding de inversiones) y Liveupp (promoción de vivienda social), la entrada en el capital social de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), y el incremento de las inversiones en startups a través de Fundalogy.

La Fundación Unicaja es además el propietario del Unicaja Baloncesto, que ha vivido su etapa más gloriosa en los últimos años tras obtener dos Copas del Rey o dos BCL, entre otros.