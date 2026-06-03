Es oficial: el trabajador tiene derecho a un descanso semanal de 36 horas seguidas, según la ley

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA La ley reconoce el derecho de los trabajadores a un descanso semanal mínimo de 36 horas seguidas, equivalentes a día y medio. Este descanso puede acumularse en periodos de hasta 14 días, permitiendo organizar turnos más flexibles siempre que se respete el periodo continuo. Dividir el descanso en tramos dispersos no cumple la exigencia legal; debe haber un bloque real de 36 horas sin trabajar. Los convenios colectivos pueden mejorar este mínimo, pero nunca reducirlo, y deben respetarse también las 12 horas mínimas entre jornadas diarias.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37, regula el descanso semanal, las fiestas y los permisos laborales. Este precepto establece que los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, que puede acumularse en periodos de hasta catorce días. En términos prácticos, ese “día y medio” equivale a unas 36 horas consecutivas sin trabajar.

La normativa permite concentrar ese descanso dentro de ciclos de 14 días, lo que facilita organizar cuadrantes más flexibles. Por ejemplo, se pueden agrupar varios días de trabajo seguidos y, posteriormente, disfrutar de más tiempo libre de forma continuada.

Sin embargo, esa flexibilidad no elimina el derecho al descanso continuo: en cada ciclo debe existir un periodo real de desconexión.

La Inspección de Trabajo y la doctrina laboral han reiterado que dividir el descanso en varios tramos —como tardes sueltas o pausas dispersas— no cumple con la exigencia legal.

En sectores como la hostelería, es habitual encontrar jornadas partidas, fines de semana consecutivos y días libres que, en la práctica, no alcanzan esas 36 horas seguidas. Aunque muchos convenios del sector reconocen dos días de descanso semanal, no siempre son consecutivos y, en ocasiones, el tiempo real entre el último turno y el siguiente no llega al mínimo legal.

En ámbitos como hospitales, residencias o transporte, donde el servicio se presta de forma continua, la organización de turnos resulta más compleja. Aun así, la obligación de garantizar los descansos mínimos sigue siendo la misma, ya que la cobertura de 24 horas no justifica su incumplimiento.

En estos sectores suelen aplicarse rotaciones específicas —como noches consecutivas, turnos prolongados o ciclos de varios días trabajados— que normalmente se compensan con bloques de descanso más amplios. Desde el punto de vista jurídico, lo importante es que, al finalizar cada ciclo semanal o quincenal, exista ese mínimo de 36 horas consecutivas de descanso, además de las 12 horas entre jornadas.

Los convenios colectivos pueden regular cómo se organiza el descanso semanal, pero no pueden reducir los mínimos fijados por la ley. Sí pueden, por ejemplo, ampliar el descanso a dos días completos, establecer compensaciones por trabajar en domingo o fijar reglas específicas para turnos rotatorios.

Lo que no pueden hacer es situar al trabajador por debajo del día y medio de descanso ininterrumpido. Si la organización de los cuadrantes o la distribución de los días libres deja menos de 36 horas consecutivas, se estaría vulnerando un derecho básico.

Además, el Estatuto establece, con carácter general, un descanso mínimo de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Este descanso diario no sustituye al semanal, sino que se suma a él: deben respetarse las 12 horas entre jornadas y, además, garantizarse el bloque semanal mínimo de día y medio ininterrumpido.