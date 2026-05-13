Ya ha entrado en vigor: ayuda de 4.000 euros para adecuar viviendas en pueblos de menos de 20.000 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA La Diputación de Málaga ofrece ayudas de hasta 4.000 euros para adaptar viviendas de personas discapacitadas o mayores de 65 años en pueblos de menos de 20.000 habitantes. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y las solicitudes pueden presentarse hasta el 8 de junio. Los gastos subvencionables incluyen reformas en el baño, instalación de pasamanos, adaptación de puertas, eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en instalaciones eléctricas, de gas o fontanería. No se subvencionan obras de nueva construcción, rehabilitaciones integrales, actuaciones decorativas ni la compra exclusiva de materiales de construcción.

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la adecuación funcional de viviendas de personas discapacitadas (con un grado igual o superior al 33%) o mayores de 65 años residentes en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

Esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con 300.000 euros. La presentación de solicitudes puede realizarse hasta el 8 de junio.

La ayuda está destinada a sufragar gastos para cubrir necesidades específicas de movilidad con la finalidad de garantizar a esas personas la máxima integración familiar y social, su normal desenvolvimiento y la mejora de su calidad de vida.

Las personas solicitantes deberán cumplir unos requisitos económicos, y la cuantía máxima a conceder no podrá ser superior a 4.000 euros por gasto subvencionable.

Serán subvencionables los gastos derivados de la licencia de obras y tributos asociados a estas; y en el cuarto de baño, los cambios de las bañeras por platos de ducha, así como la instalación de suelo antideslizante, colocación de apoyos y asideros y adecuación de los sanitarios y grifería.

Además, también se incluyen los gastos en la instalación de pasamanos en pasillos; las mejoras en la seguridad y adaptación de la instalación eléctrica, gas y fontanería a la normativa vigente y a las necesidades funcionales de la persona solicitante; la adecuación del ancho de puertas y la eliminación de barreras arquitectónicas; la reforma y adaptación de la cocina, al igual que cualquier otra obra cuya realización justifique una adecuación de la vivienda a las necesidades de la persona solicitante.

En la convocatoria se especifica que, en ningún caso, serán objeto de subvención las obras de nueva construcción ni actuaciones que impliquen la rehabilitación integral de la vivienda.

Tampoco serán subvencionables aquellas que afecten a elementos decorativos u ornamentales, ni la adquisición, en exclusiva, de materiales de construcción para la realización de la obra subvencionada.

La percepción de esta ayuda será compatible con otras similares concedidas por el Estado, por la Junta de Andalucía o por otras administraciones para la misma finalidad a excepción de las concedidas por esta Diputación.

Esta ayuda tampoco podrá solicitarse si la vivienda hubiera sido reformada con cargo a una convocatoria inmediatamente anterior de la Diputación de Málaga.