Un emprendedor del sector retail podrá probar su modelo de negocio un mes gratis en un local de Plaza Mayor en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Sonae Sierra lanza el programa Open Call en el centro comercial Plaza Mayor de Málaga para emprendedores del sector retail. El programa ofrece a tres proyectos seleccionados un espacio comercial gratuito durante un mes para probar su modelo de negocio. La convocatoria está dirigida a propuestas creativas e innovadoras, con potencial comercial y alineadas con sostenibilidad y transformación del retail. El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 31 de mayo, y los seleccionados podrán operar entre julio y diciembre de 2026.

Los emprendedores en el sector retail tienen ante sí una buena ocasión para relanzar sus proyectos. La multinacional portuguesa Sonae Sierra, propietaria, entre otros, del centro comercial Plaza Mayor en Málaga, ha lanzado el programa Open Call.

Sonae Sierra selecciona tres proyectos que trabajarán en sus centros comerciales en España, siendo uno de ellos Plaza Mayor. Aquí tendrá, según detallan, un espacio comercial gratuito durante un mes para ver si su modelo de negocio puede funcionar.

"El objetivo de la iniciativa es apoyar el talento emprendedor y facilitar a proyectos emergentes la posibilidad de validar su propuesta de valor, ganar exposición y acelerar su desarrollo en condiciones reales de mercado", explican desde la empresa.

“Queremos que Plaza Mayor sea un escaparate para el talento emprendedor, un espacio donde nuevas marcas puedan darse a conocer y conectar directamente con el público en un entorno real”, señala Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.

¿Quién puede participar?

Desde Sonae Sierra detallan que la convocatoria está dirigida a propuestas creativas e innovadoras, con potencial comercial y alineadas con valores de sostenibilidad y transformación del retail. Se valorará especialmente su viabilidad en entornos competitivos y de alta visibilidad.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Los proyectos seleccionados se anunciarán antes del 11 de junio de 2026 y podrán desarrollar su actividad en el espacio asignado entre julio y diciembre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las bases y presentar su candidatura a través de este enlace.